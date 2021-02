Polar présente Verity Sense un capteur cardiaque ultra compact

L’entreprise finlandaise Polar a présenté un nouveau capteur de fréquence cardiaque très compact, capable de prendre des mesures depuis la tempe ou le bras.

Vérifier son rythme cardiaque n’aura jamais été aussi simple. La société finlandaise Polar a présenté il y a quelques jours son capteur nouvelle génération, le Verity Sense. Ultra compact, l’appareil assure 20 heures d’autonomie et une compatibilité Bluetooth longue portée. Il peut être placé sur la tempe ou le bras, et réalise des mesures en continu une fois porté.

Nouvelle itération de la marque Polar, le Verity Sense permet un suivi cardiaque en temps réel, et se destine principalement aux sportifs en milieu extrême. Grâce à son format ultra compact, il peut être porté sans gêner son utilisateur. Contrairement à la plupart des autres accessoires connectés liés à la santé, le Polar Verity Sense peut être porté à la tempe ou au bras, lui assurant ainsi une plus grande précision dans ses mesures, notamment sur les activités qui nécessitent beaucoup de mouvements. “Nous savons à quel point il est important de pouvoir s’adapter à différents environnements”, explique ainsi Tomi Saario, le PDG de la marque : “Lorsqu’une ceinture pectorale ou une montre de fitness fonctionne bien pour un sport ou une activité, cela peut ne pas fonctionner pour un autre — et le Verity Sense est notre réponse. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’aider les pratiquants de tous les sports à mieux comprendre leur corps, et nous sommes ravis de proposer au grand public un produit aussi polyvalent et compact”. En plus de garantir une parfaite exactitude des données, le Verity Sense fonctionne avec la majorité des applications de suivi du sport. Il est accessible au prix de 89,90€.