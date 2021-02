Resident Evil Village : Lady Dimitrescu s’inspire d’une tueuse en série

Si la ressemblance avec Morticia de la famille Addams saute aux yeux, même les plus observateurs n’auront peut être pas remarqué que Lady Dimitrescu s’inspire également d’une tueuse en série et d’une légende urbaine japonaise.

Le mois dernier, lors de son showcase Resident Evil, Capcom avait présenté le prochain jeu Resident Evil Village. Dès lors, le personnage de Lady Dimitrescu a conquis le public notamment en raison de sa taille impressionnante et de son charisme machiavélique. Avec ses allures vampiriques, la ressemblance avec Morticia Addams, une des inspirations pour le personnage, est assez frappante. Elle ont toutes les deux une prestance qui leur est propre. Mais ce que vous ne saviez peut être pas, c’est que Lady Dimitrescu a aussi été inspirée par Elizabeth Báthory, une tueuse en série qui a sévi il y a plusieurs siècles.

C’était une comtesse hongroise du 17ème siècle coupable d’une flopée de meurtres. Elle s’attaquait le plus souvent à de jeunes femmes, qu’elles soient des femmes nobles ou bien de simples servantes. Il est dit que certaines de ses victimes étaient recouvertes de miel afin que les insectes viennent dévorer leurs corps, ou encore que certaines femmes étaient torturées, des aiguilles plantés dans leur corps ou bien leurs lèvres ou leur nez découpés. Tous ces crimes font froid dans le dos et rajoutent un peu plus de matière à l’influence diabolique de Lady Dimitrescu. Finalement, une troisième source d’inspiration a été utilisée pour créer ce personnage. Il s’agit de la légende urbaine japonaise Hasshaku-sama. Celle-ci fait le portrait d’un monstre féminin très grand, vêtu d’une robe blanche et d’un chapeau et qui s’en prendrait principalement à de jeunes hommes. Cela ne vous rappelle rien ? On pourrait croire à une description parfaite de Lady Dimitrescu dans sa robe blanche, en train de chasser Ethan Winters. Si toutes ces inspirations sont pour le moins angoissantes, la dame de Resident Evil Village a quant à elle énormément de succès et est d’ores et déjà adulée sur les réseaux sociaux.

Pour rappel le jeu Resident Evil Village sortira le 7 mai prochain.