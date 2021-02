Aux États-Unis, le streaming musical a la cote. L’organisme en charge du paiement des ayants droit a d’ailleurs annoncé avoir récolté plus de 424 millions de dollars de la part des différentes plateformes d’écoute.

L’industrie musicale a beau se dématérialiser de plus en plus, elle pèse toujours aussi lourd sur le marché. La preuve aux États-Unis, où le Mechanical Licensing Collective (MLC), équivalent de notre SACEM française a officialisé il y a quelques jours ses chiffres de l’année 2020. L’an dernier, l’organisme a ainsi récolté 424 millions de dollars cumulés de la part des services de streaming musical. Des frais directement destinés aux ayants droit des contenus proposés sur les plateformes, et qui permettent de faire un état des lieux de la santé des différents services actuellement disponibles, rapporte le site de Variety.

Apple et Spotify en tête

Sans surprise, on retrouve en tête de liste les géants du streaming Apple Music (163 millions de dollars), et Spotify (152,2 millions de dollars), qui continue de perdre de l’argent malgré son succès auprès des internautes. Loin derrière viennent ensuite Amazon Music (42,7 millions de dollars) et Google (32,8 millions de dollars), qui a réussi à surfer sur le succès de YouTube Music après l’arrêt de son service historique Play Music, Pandora (12,3 millions de dollars) et Soundcloud (10,1 millions de dollars). On retrouve ensuite des plateformes au succès plus modeste, comme Deezer (988 000 dollars), iHeart Radio (1,2 million de dollars).

Après avoir obtenu des différentes plateformes de streaming le paiement de l’ensemble de ces droits, la MLC a annoncé qu’elle s’apprêtait désormais à “commencer le processus d’examen et d’analyse des données afin de trouver et de payer les titulaires de droits d’auteur appropriés”.