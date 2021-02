Lumix S 70-300 : ce nouvel objectif va révolutionner vos photos de chats

Lumix ajoute une nouvelle optique full frame à son catalogue. Voici le Lumix S 70-300, un objectif à monture L qui devrait être particulièrement adapté aux photos animalières.

Tandis que les appareils à petits capteurs perdent peu à peu du terrain face aux capacités croissantes de nos smartphones, les constructeurs se penchent de plus en plus du côté des appareils full frame, équipés de capteurs 24 x 36 mm. C’est justement dans cette optique (attention, vous n’êtes pas prêt pour la suite) que Lumix dévoile une nouvelle optique, sobrement baptisée Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 (S-R70300E). Comme son nom l’indique, il s’agit donc d’un téléobjectif qui démarre à 70mm (ouverture à f/4,5) et termine à 300mm (ouverture f/5,6), doté de la monture L. Il sera donc un allié de choix pour les boîtiers Panasonic plein format, tels que le Lumix S1 ou le Lumix S5, ou tout autre boîtier compatible avec cette monture.

Au-delà de sa focale, ce nouveau caillou signé Lumix présente de nombreux arguments. L’objectif est stabilisé, tout en se montrant compatible avec la double stabilisation des boîtiers de Panasonic, et à l’intérieur, on retrouve 11 lamelles pour permettre un piqué exemplaire, tout en conservant un bokeh du plus bel effet. La marque a également revu son autofocus, et annonce que l’objectif est capable de faire la mise au point sur un objet à une distance de seulement 54 cm. S’agissant d’un téléobjectif, il sera donc aisé de faire le point sur n’importe quel objet, même en étant extrêmement proche.

Pour les amateurs d’objectifs à l’ancienne, qui comprenaient généralement des bagues dédiées à chaque réglage, ils s’y retrouveront sur le Lumix S 70-300. Celui-ci comprend en effet quatre boutons, dont un premier pour gérer l’autofocus, un second pour passer au focus manuel, un troisième afin d’activer ou de désactiver la stabilisation de l’optique, et enfin un quatrième pour bloquer la focale à une valeur donnée. Le Lumix S 70-300 sera disponible à 1 349 euros, arrivage prévu au mois de mai !