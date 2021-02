Mercredi 17 février 2021, Nintendo tenait un nouveau Direct, destiné à évoquer les futures sorties sur Switch. On fait le point sur ce qu’il fallait retenir.

Le rendez-vous était pris hier soir à 23 heures pour Nintendo. Pendant un Direct de 50 minutes, on a ainsi pu découvrir les grands titres qui marqueraient le premier semestre 2021. L’occasion de d’évoquer quelques nouveautés, mais aussi de confirmer certaines rumeurs de longue date.

Mario, Splatoon, Zelda et Monster Hunter

Une fois n’est pas coutume, Nintendo avait misé gros sur ses exclusivités pour ce Direct. Les possesseurs de Switch pourront ainsi bientôt découvrir Monster Hunter Rise prévu le 26 mars 2021. Licence culte oblige, il sera aussi possible de découvrir Mario dans de nouvelles aventures baptisées Mario Golf Super Rush, accessible dès le 25 juin. À noter que le titre proposera plusieurs modes de jeu (solo ou compétitif), et permettra de jouer grâce à la détection de mouvement des Joy-Con. De quoi raviver la nostalgie des inconditionnels de la Wii, qui peuvent en attendant profiter du revival de Super Mario Galaxy dans la compilation anniversaire Super Mario 3D All Stars. Concernant Super Mario toujours, la licence star de Big N devrait faire son arrivée sur Animal Crossing New Horizons. Une mise à jour gratuite arrivera le 25 février prochain, et apportera avec elle de nouveaux costumes, objets et meubles inédits.

Toujours côté exclusivité, Nintendo a confirmé le retour des Mii dans Miitopia, prévu le 11 mai prochain. Dans un univers fantastique, les avatars pourront tisser des liens et vivre des aventures en combattant d’autres Mii. Pour les joueurs plus expérimentés, les créateurs de l’excellent Octopath Traveler sont de retour sur Switch avec Project Triangle Strategy, un tactical RPG attendu pour 2022, mais dont la démo est déjà dispo sur le eShop. Si on attendait l’annonce d’un éventuel The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, il faudra finalement prendre son mal en patience. Les joueurs pourront malgré tout célébrer les 35 ans de la licence avec The Legend of Zelda Skyward Sword HD, un remake HD du titre originalement sorti en 2011 sur Wii, qui sera proposé à partir du 16 juillet prochain, avec une paire de Joy-Con exclusive pour l’occasion.

Enfin, le traditionnel One More Thing a été l’occasion de présenter les premières images de Splatoon 3, qui reviendra en 2022 pour un nouvel opus particulièrement attendu par les fans.

Plusieurs autres nouveautés

En marge de ces quelques grosses annonces, Nintendo accueillera aussi de nombreux nouveaux jeux sur sa console dans les mois à venir, comme Outer Wilds prévu cet été, ou encore un pack composé des deux épisodes de Famicom Detective Club (The Missing Heir et The Girl who Stand Behind), disponible dès le 14 mai prochain. Samurai Warriors 5, Legend of Mana et Fall Guys sont également attendus pour cet été. Au milieu des nombreuses autres nouveautés annoncées, on retiendra aussi Capcom Arcade Studio, disponible depuis aujourd’hui sur le Nintendo eShop, ainsi que No More Heroes 3, dont la sortie est quant à elle prévue pour le 27 août prochain. Un titre DC est également au programme dans les mois à venir avec DC Super Hero Girls : Teen Power, disponible le 4 juin 2021. On notera enfin l’annonce des deux prochains combattants disponibles dans Super Smash Bros Ultimate, Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2.

Les jeux annoncés par Nintendo pendant le Direct du 17 février 2021

Monster Hunter Rise – 26 mars 2021

Mario Golf Super Rush – 25 juin 2021

Outer Wilds – été 2021

Famicom Detective Club pack – 14 mai 2021

Samurai Warriors 5 – été 2021

Legend of Mana – 24 juin 2021

Tales from the Borderlands – 24 mars 2021

Capcom Arcade Stadium – disponible

Stubbs the Zombie – 16 mars 2021

No More Heroes 3 – 27 août 2021

Neon White – hiver 2021

DC Super Hero Girls : Teen Power – 4 juin 2021

Plants vs Zombies – Complete Edition – 19 mars 2021

Miitopia – 11 mai 2021

Project Triangle Strategy – 2022

Star Wars Hunters – 2021

Knockout City – 21 mai 2021

World’s End Club – 28 mai 2021

Hades – 19 mars 2021

Ninja Gaiden Master Collection – 10 juin 2021

Apex Legends – mars 2021

SaGa Frontier Remastered – 15 avril

Bravely Default II

Ghosts’n’ Goblins

The Legend of Zelda Skyward Sword HD – 16 juillet 2021

Splatoon 3 – 2022