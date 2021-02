Le vice-président de Stadia félicitait les développeurs… une semaine avant de fermer le studio

Alors que la nouvelle de la fermeture du studio Stadia Games de Google Stadia est encore fraîche, certains employés se sont confiés sur la gestion de l’entreprise.

Au début du mois de février, Google annonçait la fermeture de son studio de jeux vidéo interne, Stadia Games and Entertainment. La nouvelle est arrivée si brusquement qu’elle en a surpris plus d’un, y compris les employés du studio. En effet, Kotaku vient de publier un rapport, dans lequel d’anciens employés ont avoué avoir été très surpris par cette fermeture, sachant qu’ils avaient reçu un e-mail de la part des dirigeants les félicitant pour leur travail, une semaine avant la fermeture. Dans cet e-mail, Phil Harrisson, le vice-président de Google Stadia, félicitait les développeurs pour leurs « énormes progrès ». Il parlait aussi du budget annuel et des projets de Stadia Games pour l’année à venir.

Il est clair que ce message n’aurait donc dû inquiéter personne puisqu’il voyait l’avenir pour le studio de manière optimiste. Sauf que, seulement quelques jours après, Google a procédé à un licenciement de masse, et le 1er février, le studio a été fermé. La raison qu’a donné Phil Harrisson à ce moment-là était que cette fermeture était due au départ de la directrice du studio Jade Raymond, expliquant pourquoi Google n’investirait plus dans le développement de jeux first-party.

Désormais, les employés demandent à ce que la situation soit clarifiée et que des explications soient données par rapport au message encourageant précédant les licenciements. De plus, on ne sait toujours pas de manière claire ce qui a poussé Google à abandonner son studio interne au bout de si peu de temps et pourquoi sa direction n’a pas tout simplement été remplacée. Que cela ait été à cause de la pandémie, ou bien à cause des coûts élevés que requiert la création d’un jeu, ces raisons ne justifierait pas le message contradictoire venant de Phil Harrisson.