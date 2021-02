Microsoft veut aider les développeurs à mesurer l’accessibilité de leurs jeux

En plus de son Xbox Accessibility Guidelines, lancé en 2020, Microsoft vient de dévoiler son nouveau programme censé rendre les jeux vidéo encore plus accessibles aux personnes en situation de handicap.

Microsoft vient de lancer un nouveau programme qui vise à aider les ingénieurs et les développeurs à rendre leurs jeux plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans le même temps, la firme a mis à jour son guide d’accessibilité Xbox (Xbox Accessibility Guidelines) que l’entreprise avait mis en vigueur il y a tout juste un an. Ce guide est d’ailleurs la référence de ce nouveau programme, dans lequel les développeurs peuvent envoyer leurs titres PC ou Xbox à Microsoft directement. Après examen et comparaison avec le guide, les développeurs recevront un retour détaillé sur les points à améliorer. Tous les éléments indispensables à la correction seront également envoyés, comme les captures d’écran ou encore les étapes de reproduction. De plus, Microsoft inclura des « liens vers de la documentation sur l’accessibilité des jeux vidéo et le design inclusif, vers des experts reconnus sur le sujet à but non lucratif, et vers de la documentation sur les spécificités techniques des plateformes ».

Brannon Zahand, le représentant du programme, a déclaré que « l’aspect le plus important du programme est l’inclusion des joueurs avec des handicaps dans la partie de test. Chaque test inclus des membres de la communauté de joueurs en situation de handicap (de la Gaming & Disability Community), pas seulement pour tester les jeux, mais aussi pour avoir leur retour et leurs opinions ». Avec ce programme, Microsoft renforce donc nettement son désir d’inclure la communauté de personnes souffrant de handicap dans le monde du gaming, une nécessité quand on sait qu’il y a des millions de joueurs avec un handicap dans le monde.