Huawei Mate X2 : le successeur du smartphone pliant se dévoile !

Après une première tentative en 2019 avec le Mate X, Huawei compte revenir fort sur le segment encore bien restreint du smartphone pliant avec une seconde itération, qui devrait être bien plus aboutie. La marque dévoile en partie son fonctionnement dans une nouvelle affiche teaser !

Après avoir dévoilé une énigmatique affiche teasant sa date de sortie, le Huawei Mate X2 dévoile plus largement ses courbes au gré d’un teaser partagé sur Weibo. Quelques jours seulement avant sa présentation officielle, prévue le 22 février, on peut donc avoir un aperçu de son écran pliant. Contrairement à son prédécesseur, le Huawei Mate X2 aurait cette fois un écran qui se replierait vers l’intérieur, comme un Galaxy Z Fold 2, et non pas vers l’extérieur.

Cette caractéristique était à la fois une qualité et un défaut sur le Mate X premier du nom, puisque cela permettait d’avoir accès à une grande dalle bord à bord lorsque le smartphone était utilisé replié, mais aussi parce que le smartphone ne disposait donc que d’un seul grand écran, à la différence du Galaxy Fold qui en utilise deux : un à l’extérieur, et une dalle flexible à l’intérieur. C’était néanmoins aussi un défaut puisque l’écran pliable se trouvait alors totalement exposé lorsque le smartphone était replié, le rendant particulièrement fragile au quotidien. Il semblerait donc que Huawei ait finalement décidé de changer son fusil d’épaule avec son Huawei Mate X2.

Dans son teaser, Huawei joue double et fait à la fois référence au design de ce nouvel écran, mais celui-ci forme également les aiguilles d’une horloge, nous informant de l’heure de l’événement de présentation : 20 heures, heure chinoise, soit 13 heures dans notre créneau horaire. L’événement du 22 février coïncidera par ailleurs parfaitement avec l’ouverture du Mobile World Congress de Shanghai, qui aura lieu à cette période en lieu et place du MWC de Barcelone, décalé à cet été.