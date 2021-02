Découvrez Coverd, la meilleure assurance téléphone du marché

Ils sont au centre de nos vies numériques ils sont designs, puissants, pros de la photographie, mais tous ont en commun deux choses : leur coût important et leur fragilité. Ce n’est pas une raison pour se stresser au quotidien, surtout avec l’aide de l’assurance smartphone Coverd.

De par leur nature et leur fréquence d’usage, les occasions de casser son smartphone sont démultipliées. Qu’il vous glisse des mains, que vous le fassiez tomber d’un coup malencontreux, ou encore le très cliché et pourtant tellement commun plongeon dans la cuvette des toilettes, tous les smartphones peuvent connaître ces accidents. Un smartphone haut de gamme, qui profite d’une qualité de fabrication très élevée et de matériaux premiums comme l’iPhone 12, est pourtant loin d’être indestructible. Alors pourquoi ne pas le faire assurer ? C’est exactement ce que permet de faire Coverd.

L’assurance mobile, une garantie de tranquillité

En cas d’accident, vous pourriez simplement imaginer réaliser une réparation. Par vos propres moyens ou en passant par un spécialiste qui a pignon sur rue. Toutefois, cela peut rapidement revenir très cher. N’avez-vous pas déjà assez dépensé lors de l’achat initial ? Remplacer un écran d’iPhone 12 vous coûtera par exemple 221 euros chez Apple, changer la face arrière plus de 400 euros. Autant de raisons pour se pencher sur les assurances mobiles. Il en existe de nombreuses, cela peut être votre assurance habitation ou bancaire qui propose une extension smartphone.

Votre revendeur peut également en proposer une, souvent gérée par un tiers. Toutefois, la couverture est souvent limitée, tout comme le plafond. De plus, dans la majorité des cas, vous devrez gérer vous-même la prise en charge et le suivi des réparations. En effet, les assureurs disposant de leurs propres ateliers de réparation sont très rares. Ajoutez à cela une mécanique un peu old-school à l’ère du sans engagement : un contrat qui vous lie le plus souvent sur 12 mois.

Coverd, l’assurance smartphone sur mesure

C’est là qu’un acteur spécialisé dans l’assurance mobile comme Coverd prend tout son intérêt. En effet, leurs tarifs sont adaptés et calculés au plus juste de la valeur de votre smartphone. Ainsi, chez Coverd les primes d’assurance démarrent à 4,90 euros/an. Ce qui revient à 58,8 euros dans le cas d’un OnePlus 5 par exemple. Revenons à l’iPhone 12 dont la prime mensuelle de 8,90 euros/mois revient annuellement à 106,8 euros. Très raisonnable pour protéger un modèle qui démarre 909 euros non ? Surtout quand on sait que l’on conserve en moyenne un smartphone 22 mois (source : Cabinet Kantar). Vous êtes un véritable early-adopter ? Alors sachez que l’un des terminaux les plus chers du marché, le Samsung Galaxy Fold 2 sera protégé pour seulement 12,90 euros/mois.,

Pour ce prix et quelques soit votre smartphone, vous avez une prise en charge complète qui comprend :

Tous types de casse , ce qui inclut les éléments extérieurs qui peuvent se casser ou s’user prématurément

, ce qui inclut les éléments extérieurs qui peuvent se casser ou s’user prématurément Le remplacement de votre batterie , si elle est HS, est inclus, chose assez rare pour être signalée.

, si elle est HS, est inclus, chose assez rare pour être signalée. Oxydation toutes causes

Votre mobile est très convoité par les voleurs ? Coverd propose une option vous protégeant du vol par effraction ou agression à partir de 1 euros de plus par mois (7 euros au maximum).

Coverd propose une option vous protégeant du vol par effraction ou agression à partir de 1 euros de plus par mois (7 euros au maximum). Enfin, vous avez un nombre de sinistres illimité avec un plafond de la valeur des sinistres à hauteur de 3 fois la valeur de l’appareil par an.

Coverd : prévention et prise en charge à 360°

Si le besoin se fait ressentir, la prise en charge d’un smartphone accidenté ou défectueux est totalement à la charge de Coverd. Il vous envoie un bon de transport, fait réparer le produit dans un atelier agréé et vous renvoie le téléphone. Tout cela en toute simplicité grâce à ses prestations online. Le site internet est le point d’entrée et le centre de toutes vos solutions. Ainsi, la prise en charge s’effectue sous 24 heures et le processus de réparation ne dépasse pas les sept jours ouvrés.

En cas d’interrogation, un chat instantané fluidifie encore plus les échanges, tout en garantissant un niveau d’information optimal. Enfin, en tant que spécialiste, Coverd sait que la meilleure des assurances reste la prévention. Ainsi, il vous offre des accessoires de protection, comme une coque souple et encore plus intéressante une vitre de protection d’écran. Tout au long de votre abonnement, d’autres accessoires vous seront envoyés. Une assurance tout-en-un pour mieux vivre au quotidien et surtout rester zen avec son smartphone.

Cet article est sponsorisé par Coverd. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.