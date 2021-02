Samsung fournira dorénavant quatre ans de mises à jour de sécurité à tous ses appareils lancés depuis 2019. Au total, près de 130 appareils sont concernés.

Les propriétaires de smartphones Samsung peuvent se réjouir de l’engagement du constructeur contre l’obsolescence programmée. C’est en tout cas ce qu’on peut déduire de cette annonce toute fraîche, dans laquelle la marque indique qu’elle proposera des mises à jour de sécurité pendant quatre ans ou plus sur tous ses smartphones livrés depuis 2019. Dans cette liste, on retrouve plus de 130 références, dont des Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A ou des Galaxy Tab. Néanmoins, si Samsung promet quatre années, tous les appareils ne devraient pas être logés à la même enseigne.

Des mises à jour mensuelles ou trimestrielles ?

Chez Samsung, la distribution des mises à jour de sécurité se montre assez inégale en fonction des appareils. Les fleurons de la marque, comme les Galaxy S ou Galaxy Note, profitent généralement de mises à jour mensuelles, alors que les modèles moins haut de gamme, comme les Galaxy A, profitent plutôt de mises à jour trimestrielles. Néanmoins, après quelques années, Samsung passe d’un rythme mensuel à trimestriel dans la distribution de ses mises à jour pour ses gammes premium. Quoi qu’il arrive, Samsung promet au moins quatre années de mises à jour de sécurité sur ses appareils lancés depuis 2019, qu’importe la gamme, mais le constructeur n’a pas précisé le rythme de ces mises à jour.

Cela reste une excellente nouvelle pour ceux qui souhaiteraient faire durer leurs appareils le plus longtemps possible. Avec quatre ans de mises à jour de sécurité, les appareils de chez Samsung font en effet mieux que Google, pourtant ancien meilleur élève dans le monde Android, et qui promet « au moins trois ans » de mises à jour de sécurité sur ses Pixel. Notez également que cela ne concerne pas les mises à jour d’Android, mais seulement les différents patchs de sécurité délivrés au fil du temps. Mais si cette annonce de Samsung est une excellente nouvelle dans le monde Android, l’iPhone reste très loin devant en la matière. Un iPhone 6S profite encore des mises à jour de sécurité et d’iOS 14, la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple, alors qu’il a été lancé… fin 2016.

Quels appareils Samsung sont concernés ?

Samsung vient de communiquer la liste des appareils qui profiteront de quatre années de mises à jour de sécurité à partir du moment de leur lancement. Voici tous les appareils concernés :

Galaxy Z (smartphones pliants) : Fold, Z Fold 2, Z Flip

: Fold, Z Fold 2, Z Flip Galaxy S : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G Galaxy Note : Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

: Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G Galaxy A : A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

: A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G Galaxy Tab : Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+ Galaxy XCover : XCover FieldPro, XCover Pro