Sony WF-1000XM4 : nouveau look pour une nouvelle vie ?

Une photo en fuite montre un soi-disant emballage des futurs Sony WF-1000XM4, la prochaine version des écouteurs haut de gamme du constructeur nippon. Vers une officialisation imminente ?

Sony a eu beau lancer un successeur à son casque haut de gamme, le WH-1000XM4, la firme nippone n’a pas renouvelé ses écouteurs phares depuis près de deux ans. Les Sony WF-1000XM3 sont d’excellents écouteurs, mais maintenant que la concurrence s’est plus largement généralisée, dopée par le succès des AirPods Pro d’Apple, on attend Sony au tournant sur ce segment. Justement, voilà que les Sony WF-1000XM4 commencent à se dévoiler au travers d’une image volée de son emballage en circulation sur les forums de Reddit… et on aurait droit à un tout nouveau design !

Reste encore à confirmer l’authenticité de cette image. Initialement partagée par un utilisateur répondant au nom de « Key_Attention4766 » sur Reddit, The Walkman Blog s’est attelé à analyser la photo afin de déterminer si, oui ou non, elle affiche réellement la prochaine version des écouteurs premium de Sony. « Il y a de fortes chances que ce soit le nouveau design. La forme arrondie (plutôt longue et fine) permettrait à Sony d’utiliser une batterie et de proposer une plus grande autonomie et les WF-XB700 ont une forme arrondie similaire » explique The Walkman Blog, sans pour autant confirmer que l’image est vraiment authentique. Le blog explique aussi que la police d’écriture utilisée sur cet emballage correspond au SST, une police qui est régulièrement utilisée par Sony, et que le logo de la marque est désormais inscrit sur le côté de l’écouteur, et non plus vers l’extérieur. Une autre image partagée par « Key_Attention4766 » montre quant à elle un autre versant de l’emballage, sur lequel on peut découvrir l’autonomie supposée des écouteurs : 6 heures avec la réduction de bruit active enclenchée, et 18 heures grâce au boîtier.

Si cet emballage est bel et bien authentique, il semblerait que Sony soit particulièrement avancé dans la conception de ses prochains écouteurs, et que ceux-ci pourraient être dévoilés très prochainement. Maintenant que le CES a eu lieu, on peut imaginer que le constructeur japonais attende l’IFA de Berlin avant de dévoiler ses WF-1000XM4, mais le plus tôt serait le mieux tandis qu’Apple s’apprête à lancer une nouvelle variante de ses AirPods.