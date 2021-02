10 millions de vues pour le clip de McFly et Carlito sur les gestes barrières voulu par Emmanuel Macron

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le défi lancé par Emmanuel Macron à McFly et Carlito soit réussi : le clip sur les gestes barrière du duo star de YouTube a atteint rapidement les 10 millions de vues.

Mission réussie pour McFly et Carlito ! Les deux influenceurs humoristes aux six millions d’abonnés sur YouTube sont parvenus à atteindre les dix millions de vues pour leur clip consacré aux gestes barrières. C’était un défi lancé au duo par nul autre qu’Emmanuel Macron, un pari gagné en quelques jours seulement !

Un défi vite réussi

C’est en effet dimanche matin que McFly et Carlito ont mis en ligne leur vidéo, qui aura atteint le seuil fixé par le président de la République ce mercredi. Maintenant que les youtubeurs ont rempli leur part du contrat, c’est au tour d’Emmanuel Macron de s’engager : il participera à un « concours d’anecdotes » qui sera enregistré à l’Élysée.

Les humoristes ont quant à eux annoncé que les recettes générées par le clip seront versées aux Agoraé, des épiceries solidaires pour les étudiants particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire. La vidéo en question est une chanson, « Je me souviens », qui illustre la nécessité de respecter les gestes barrières pour retrouver un jour (le plus rapidement possible) une vie normale.

Retrouver le chef de l’État dans un concours avec deux rigolos de YouTube a provoqué un certain émoi au sein de la communauté, et aussi parmi les politiques. Mais il va falloir s’y habituer : dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, et pour peu qu’Emmanuel Macron soit candidat, il est probable que ce genre de coup de com’ se multiplie.