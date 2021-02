Sony est en train de fermer son emblématique Japan Studio

Après des rumeurs qui affirmaient que le Japan Studio de Sony allait être abandonné, la nouvelle vient d’être confirmée dans un communiqué de Sony.

Depuis quelques années, Sony a l’air d’abandonner peu à peu le marché japonais, et cela se confirme une fois de plus avec la fermeture progressive du Japan Studio. Le studio derrière Astro Bot, Ape Escape ou encore The Last Guardian, et bien d’autres, avait fait face à des rumeurs depuis peu concernant une disparition du studio. Sony, dans un communiqué officiel, n’a pas confirmé explicitement ces rumeurs, mais a affirmé que Japan Studio est actuellement soumis à une grande réorganisation, ce qui est juste un autre terme pour dire qu’il devrait bientôt fermer ses portes.

Tous les projets en cours de développement passent sous la direction de Team ASOBI et le studio n’aura plus de véritable utilité au sein de l’écosystème de Sony. De plus, toutes les licences qui étaient gérées par le studio vont être transférées vers les PlayStation Studios directement. C’est une nouvelle qui n’est pas très surprenante quand on considère que certains développeurs majeurs avaient quitté le studio ces derniers mois, avec trois départs qui ont eu lieu juste ce mois-ci. On compte parmi eux Keiichiro Toyama, le réalisateur de Silent Hill, qui a fondé son propre studio Bokeh Game en décembre dernier.

Une des raisons de cette rupture avec Japan Studio pourrait être la rentabilité insuffisante de celui-ci, ou encore son idéologie trop fermée. En effet, il a été évoqué par certains médias que le studio avait dans l’esprit de développer des jeux pour les japonais, alors que Sony préfère développer des jeux internationaux, c’est-à-dire qui plaisent au plus grand monde et pas juste au Japon. Finalement, après 28 ans de bons et loyaux services, c’est une page qui se tourne pour tous les collaborateurs du Japan Studio et on espère que les plus grands titres qu’il a porté seront travaillés avec la même passion par les autres studios.