Archos: une tablette et un an d’abonnement à YouScribe pour 79 €

Archos, resté très discret ces derniers temps, revient dans l’actualité avec une offre destinée aux grands lecteurs. Le distributeur français s’est allié avec le service YouScribe pour offrir de la lecture en illimité.

Archos veut se faire une petite place dans la bibliothèque numérique des amateurs de lecture, en particulier les enfants et les étudiants. La tablette T80 WiFi est vendue avec un an d’abonnement au service YouScribe qui offre la sélection francophone la plus riche de livres, de livres audio, de bandes-dessinées et de ressources pédagogiques (1,2 million de documents). Cette bibliothèque numérique a été créée en 2011 en France.

Pas un foudre de guerre

Quant à la tablette, il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’exceptionnel. Elle intègre un écran de 8 pouces 1.280 x 800, un processeur RK3126C à quatre cœurs cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage que l’on peut étendre de 32 Go supplémentaires via son slot micro SD. Elle intègre le Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) et le support du Bluetooth 2.1. Elle embarque aussi une batterie d’une capacité de 4.000 mAh.

La qualité des appareils photo ramène quelques années en arrière, avec un capteur de 2 mégapixels seulement à l’avant et à l’arrière. La tablette propose un port mini-jack 3.5 mm. Disons que pour lire des livres et écouter de la musique et des livres audio, cela devrait suffire ! On pourra toujours essayer d’installer des applications récentes puisque l’appareil fonctionne sous Android 10 (attention, c’est la Go Edition).

L’avantage de cette offre, c’est son prix : la tablette est commercialisée 79 € et est livrée avec un code qui donne droit à un an d’abonnement à YouScribe.