Twitter travaille sur une fonctionnalité « annuler l’envoi »

Un petit pas vers l’édition de tweet ? Twitter travaille à l’élaboration d’une fonctionnalité qui permettra d’annuler la publication d’un tweet, dans un temps imparti. Le but : permettre d’éviter les fautes d’orthographe ou de syntaxe, sans passer par la case supprimer.

Réclamée depuis longtemps, la possibilité de modifier un Tweet n’est pas prête d’arriver sur le réseau social à l’oiseau bleu. Une volonté de son créateur, qui craint que la technologie ne soit utilisée à mauvais escient. Pour autant, la firme prévoit de faciliter le processus de publication en proposant un bouton « annuler l’envoi ». Selon Jane Manchun Wong, une ingénieur informatique souvent très bien informée, la fonctionnalité apparaît sur la boîte de dialogue qui sert à confirmer l’envoi d’une publication. Le temps pour défaire la publication est assez limité, il faudra donc agir vite. Pendant ce laps de temps, la publication ne devrait logiquement pas apparaître sur les fils d’actualité des abonnés. Ce sera l’occasion notamment de se prémunir des fautes de frappe ou d’orthographes qui peuvent parfois se glisser dans les messages. Une fois la publication confirmée, il ne sera en revanche pas possible de la modifier. La seule solution en cas d’erreur, supprimer le tweet. C’est assez contraignant surtout dans celui-ci a déjà été aimé ou partagé par d’autres utilisateurs. Le risque étant bien sûr, d’atteindre moins d’utilisateurs avec la nouvelle publication.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Twitter is experimenting with new shopping features 🛍 A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop's website New-style Twitter Shopping Card shows

– Product name

– Shop name

– Product price

– 'Shop' button <-Old | New-> ht @YasserM86 pic.twitter.com/8q5xLbbH2m — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 2, 2021

Les boutons « acheter » bientôt sur Twitter

Outre cette nouveauté, Twitter plancherait aussi sur une nouvelle intégration des boutons d’achat dans son interface selon Matt Navarra, consultant en réseaux sociaux. Similaire à ce que propose déjà Facebook et Instagram, cette fonctionnalité permettra notamment aux marques et influenceurs de promouvoir directement des produits et de favoriser les achats depuis l’application. Ces tweets feront un lien avec les différents magasins en ligne comme Shopify par exemple. On retrouvera notamment le nom du produit, le prix et le nom du vendeur. Il y a fort à parier que la fonctionnalité sera rentable pour Twitter qui prendra sans doute une commission au passage. Reste à voir désormais si elle arrivera rapidement sur nos applications et comment elle sera intégrée dans l’interface.