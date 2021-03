Samsung et Mastercard imaginent une carte bancaire biométrique

En faisant appel au géant de la technologie pour imaginer sa future carte bleue, Mastercard espère ainsi proposer à ses clients des solutions de paiement plus sécurisées.

L’information n’est pas étonnante, dans une période où la situation sanitaire nous pousse à changer nos habitudes pour respecter au maximum les gestes barrières. Jeudi, Mastercard et Samsung ont officiellement annoncé travailler sur un nouveau concept de carte bancaire biométrique. L’idée ? Équiper chaque carte d’un lecteur d’empreintes digitales, et ainsi permettre à l’utilisateur d’autoriser son achat sans avoir à entrer en contact avec un terminal de paiement. Une solution déjà proposée depuis 2017 par le géant bancaire, mais qui pourrait se démocratiser avec cette nouvelle collaboration, qui prévoit l’intégration d’une nouvelle puce : la Samsung System LSI Business.

“Nous travaillerons avec Mastercard et Samsung Card pour créer un environnement dans lequel les consommateurs peuvent utiliser les services de cartes de paiement avec une plus grande tranquillité d’esprit” — Harry Cho, VP Samsung Electronics

Une solution plus sécurisée

Plus hygiénique qu’un paiement par carte classique, cette nouvelle technologie se révèle aussi bien plus sécurisée. En effet, l’utilisateur n’aurait désormais plus à taper un simple code PIN à 4 chiffres, mais pourrait utiliser directement son empreinte pour sécuriser ses achats. Un chiffrement bien plus complexe, et qu’on ne risque pas d’oublier, contrairement à son code. Déjà présent sur le marché de la finance avec Samsung Pay, le géant coréen n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine de la fintech. L’année dernière, l’entreprise avait lancé sa propre Samsung Pay Card, une carte bancaire permettant de regrouper différents comptes, y compris si ces derniers n’appartiennent pas à la même banque. Pour le moment, ce projet de carte biométrique imaginé par Mastercard et Samsung ne devrait voir le jour qu’en Corée du Sud, dans le courant de l’année prochaine.