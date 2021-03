Facebook pourrait bientôt miser sur des avatars ultra-réalistes en VR

Selon Mark Zuckerberg, l’un des prochains grands paris de la plateforme serait de proposer des avatars ultra-réalistes accessibles grâce à la réalité virtuelle.

Et si l’avenir de nos avatars Facebook reposait sur la réalité virtuelle ? C’est en tout cas le projet que Mark Zuckerberg semble avoir pour les années à venir. Interrogé par le podcast The Information, le dirigeant de Facebook a détaillé ses projets en matière de réalité virtuelle et augmentée. Propriétaire de la marque Oculus depuis 2014, l’entreprise de casques VR semble être l’une des nouvelles priorités du groupe Facebook. Elle pourrait d’ailleurs permettre à l’écosystème du géant du web de proposer des avatars ultra-réalistes de leurs propriétaires, en proposant un rendu réaliste du visage, et un suivi oculaire convaincant. « C’est l’une des choses qui m’enthousiasme vraiment pour les futures versions (de l’Oculus, ndrl). Nous voulons nous assurer que l’appareil dispose de tous les capteurs nécessaires pour animer des avatars réalistes, et nous permettre de bien communiquer avec les autres utilisateurs”.

Créer “une meilleure expérience sociale”

Grâce aux prochains casques VR d’Oculus, Mark Zuckerberg espère ainsi pousser le réseau social à un niveau encore jamais atteint. En proposant à ses utilisateurs de scanner leur visage en temps réel pour interagir directement avec les autres usagers, l’entreprise se rapproche de bon nombre de scénarios de science-fiction hollywoodiens. Selon Mark Zuckerberg, de nouveaux avatars VR pourraient ainsi être déployés dans le courant de l’année, avec une qualité comparable à celle de l’outil d’Epic Games MetaHuman, qui permet aux développeurs de créer des personnages de jeu vidéo très détaillés en un temps record.

Concurrencer Neuralink

Parallèlement, le géant du web a aussi profité de son entrevue avec The Information pour évoquer plus en détail ses projets concernant l’acquisition de CTRL-Labs. En proposant des brassards capables de détecter et d’interpréter les signaux neuronaux, Zuckerberg espère ainsi concurrencer Elon Musk sur son propre terrain, en commercialisant une alternative moins invasive à NeuraLink, qui ne nécessitera pas de “se faire percer la tête”.