Déjà à l’origine de la plateforme Unreal Engine, Epic Games a présenté il y a peu MetaHuman Creator, un outil capable de donner vie à des personnages réalistes, tout en assurant un temps calcul simplifié.

Présenté hier, MetaHuman Creator est un outil destiné à la plateforme de développement Unreal Engine. Concrètement, ce dernier permet de créer des personnages humains au rendu ultra réaliste, tout en garantissant aux développeurs un processus numérique simplifié. Dans un communiqué, l’entreprise explique que MetaHuman Creator pourrait, à l’avenir, épargner des mois de recherche et de numérisation aux créateurs de jeux vidéo. Via un éditeur de personnage dont la simplicité rappellerait presque celui des Sims, ou plus récemment de Cyberpunk 2077, Epic Games explique ainsi : “Vous pouvez manipuler directement les traits du visage, ajuster le teint de la peau et choisir parmi les types de corps, les coiffures, les vêtements prédéfinis, etc. Vous pouvez même modifier les dents de votre personnage”.

Bien décidé à établir “une nouvelle référence à la fois en ce qui concerne la crédibilité du rendu des humains numériques et la facilité à les créer”, MetaHuman Games permettra ainsi de créer n’importe quel personnage réaliste, qui pourra ensuite être animé sous Unreal Engine. “Imaginez des personnages qui épateront les joueurs, des doubles numériques qui n’auront pas peur des gros plans, des participants virtuels à des scénarios immersifs que vous ne pourrez pas distinguer de la réalité : les possibilités pour les créateurs sont illimités”, se félicite ainsi le studio propriétaire de Fortnite. Reste à voir comment l’outil, conçu avec les équipes de 3Lateral et Clubic Motion pourra être exploité à grande échelle lors de la fabrication d’un jeu. Pour donner un aperçu plus complet des possibilités offertes par l’outil, Epic Games a mis à disposition des développeurs deux personnages tests sur le site officiel d’Unreal Engine.