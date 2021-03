Cryptomonnaie : AMD préparerait une carte graphique dédiée aux mineurs

AMD pourrait suivre le chemin de NVIDIA avec sa CMP et proposer une carte graphique sans sortie vidéo, destinée aux mineurs de cryptomonnaies.

Le mois dernier, NVIDIA dévoilait son plan pour tenter d’apaiser les joueurs et venir à bout de la pénurie de composants qui empêchent de nombreux utilisateurs de se procurer ses dernières cartes graphiques, les GeForce RTX de Serie 30. Pour cela, la firme a installé une sécurité pour empêcher les mineurs de cryptomonnaie de se jeter sur son dernier modèle, la GeForce RTX 3060, en en limitant le hashrate de 50%. Pour autant, pas question de se mettre les amateurs de cryptomonnaie de dos : la firme a annoncé un nouvelle gamme de carte graphique spécialement destinée au minage, la CMP. Celle-ci pourrait logiquement voir le voir avant la fin du premier trimestre 2021.

De son côté, AMD, grand concurrent de NVIDIA, n’a pas haussé un sourcil. Mais le fondeur a beau ne pas avoir communiqué sur une manœuvre similaire, la trace d’un de ses nouveaux GPU en préparation semble trahir ses intentions. Dans un de ses derniers drivers AMDGPU pour Linux, on peut voir la mention d’une carte graphique inconnue au bataillon… ou presque. Dans les faits, celui-ci s’apparenterait beaucoup à la carte Radeon Pro 5600M, basée sur Navi 12, et qu’on retrouve notamment dans le Mac Pro d’Apple. Mais il y a un petit indice qui nous laisse penser que ce mystérieux GPU inédit pourrait être destiné aux mineurs : il n’est pas équipé de sortie vidéo !

Vers un GPU AMD pour mineurs ?

Pour miner des cryptomonnaies, la sortie vidéo des cartes graphiques se révèle en effet inutile, tout comme le ray tracking ou encore l’infinity cache, des technologies avant tant destinées aux gamers. Ainsi, non seulement cette intrigante carte graphique d’AMD ne dispose pas de sortie vidéo, mais fait également l’impasse sur le support du VCN (Video Core Next). Reposant sur l’architecture Navi 12, ce GPU disposerait d’une mémoire HBM2. Reste à voir si AMD a bel et bien prévu de lancer une telle carte, mais celle représenterait un bon moyen de calmer l’ardeur des mineurs qui disposeraient d’un modèle dédiée et ainsi permettre aux fondeurs de satisfaire la demande des joueurs.