Audio Melomania+1, une version améliorée des écouteurs de Cambridge Audio

Cambridge Audio dévoile ses nouveaux écouteurs : les Melomania 1+, une version améliorée de ses précédents produits. Rien de bien nouveau sous le soleil, si ce n’est une application de personnalisation sonore.

En 2019, Cambridge Audio dévoilait ses premiers écouteurs intra-auriculaires sans fil, les Melomania 1. Près de deux ans plus tard, la marque britannique améliore sa copie avec une version mise à jour et qui se veut plus personnalisable. Baptisés Melomania 1+, ces nouveaux écouteurs disposent des mêmes caractéristiques techniques que leurs prédécesseurs, à quelques détails près. On a notamment droit à l’autonomie qui fait la fierté de la marque, avec 9 heures de lecture continue et 36 heures supplémentaires grâce à l’étui de chargement. On retrouve aussi des haut-parleurs de 5,8 millimètres recouverts de graphène et une compatibilité avec les codecs Bluetooth haute résolution AAC et aptX. D’ailleurs, les écouteurs affichent seulement 70mS de latence avec ce dernier. Comme sur la précédente version, les Melomania+1 intègrent aussi les assistants vocaux d’ iOS et Android. Enfin, le dispositif bénéficie d’une portée pouvant aller jusqu’à 30 mètres, pour offrir une grande liberté de mouvement à son utilisateur. On note aussi l’ajout de la recharge rapide via USB-C et les différents embouts en mémoire de forme pour plus de confort. En revanche, il ne faudra toujours pas compter sur la réduction active de bruit. Les mélomanes, fidèles à la marque, l’attendait pourtant avec impatience.

Une application de personnalisation

Si jusqu’ici ces nouveaux écouteurs n’intègrent que peu de nouveauté, Cambridge Audio mise sur plusieurs nouvelles fonctionnalités pour convaincre les mélomanes. Le professionnel de l’audio lance une application qui a pour vocation de permettre la configuration des réglages. Grâce à la fonction EQ intégrée, avec des modes d’écoutes préréglés, Melomania veut s’adapter à chacun. Le mode « High Performance » permet une optimisation du son pour une qualité encore jamais vue chez la marque. Pour économiser la batterie du dispositif, il existe aussi un mode économie d’énergie. Il sera aussi possible de pousser plus loin en utilisant un égaliseur librement réglable. Cette personnalisation n’est d’ailleurs pas le seul argument de Cambridge Audio qui proposera aussi une fonctionnalité permettant de retrouver ses écouteurs lorsque vous les avez égarés, une option déjà proposée par ses concurrents. Les Mélomania 1+ seront commercialisés courant mars en exclusivité sur la boutique en ligne et Amazon. Le prix public conseillé est de 129,95 euros. Il sera aussi de possible de mettre la main sur des étuis en silicone (10 euros) proposés en plusieurs coloris : orange, rose, bleu, vert clair, gris clair et rouge.