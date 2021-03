Langue française : c’est officiel, on dit “numérique” et non pas “digital”

Le mot “digital” a beau hérisser le poil de nombreux spécialistes, il reste encore très utilisé dans le langage courant pour parler des usages numériques. Le Journal officiel a cependant pris à bras le corps cet épineux problème, en tranchant une bonne fois pour toutes.

Qu’il s’agisse de stratégie digitale ou de digitalisation de nos habitudes de travail, le mot “digital” est régulièrement utilisé pour faire référence à Internet, et plus généralement aux nouvelles technologies. Problème, si en anglais le terme est bien correct, il s’agit en français d’un “faux ami”, puisqu’il concerne, non pas nos ordinateurs, mais bien tout ce qui se rapporte à nos doigts (du latin, digitus, le doigt). Aussi tentant soit-il, le terme “digital” tel qu’il est régulièrement utilisé est donc une aberration linguistique. D’autant plus que la langue de Molière possède déjà un mot tout trouvé pour évoquer les nouvelles technologies : “numérique” (du latin, numerus, représentation par nombre, en référence aux calculs binaires).

Plus de débat

Pour mettre fin au débat une bonne fois pour toutes, le Journal officiel vient donc de trancher. Présidée par l’écrivain Frédéric Vitoux, la Commission d’enrichissement de la langue française a ainsi publié son dernier rapport, en date du 9 mars 2021. Missionnée par l’État pour favoriser l’emploi de la langue française, dans un monde où on retrouve de plus en plus d’anglicismes, la commission définit ainsi le numérique comme “l’ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques”. Le mot n’est cependant pas le seul à être pointé du doigt. Ainsi, le Journal officiel précise qu’il nous faudra désormais préférer “sciences des données” à “data sciences”, ou encore “porte dérobée” à “backdoor”.

Pour autant, la langue française se construit avant tout par l’usage, il y a donc fort à parier que le terme “digital” ne subsiste encore un moment dans nos (mauvaises) habitudes linguistiques. D’autant plus rapportent nos confrères de France Inter, que certains dictionnaires à l’image du Robert, se sont déjà conformés à cet abus de langage, en définissant “digital” comme un synonyme de « numérique ».