Asus ROG Phone 5, le nouveau smartphone des gamers mobiles

C’est officiel, Asus vient d’annoncer son nouveau smartphone à destination des gamers mobile avec le nouveau ROG Phone 5 qui embarque les meilleurs caractéristiques techniques à ce jour.

Après les rumeurs et teasers, Asus vient d’officialiser son nouveau smartphone à destination des gamers. Voici le ROG Phone 5 et cette année, il y aura en plus une version Pro et une version Ultimate pour les plus exigeants. Plus les années passent et plus Asus avance la sortie de son smartphone gamins. Ce n’est donc plus en juillet mais dès ce mois de mars, en même temps que tous les concurrents, plus concentré sur le grand public.

Toujours est-il que le constructeur taïwanais voit toujours ses ROG Phone comme des smartphones premium à destination des gamers. Alors qu’Asus avait attendu l’arrivée du Snapdragon 865+ pour le ROG Phone 3, cette année, le ROG Phone 5 fait partie des premiers smartphones avec le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888. Comme cela avait déjà été le cas les années précédentes, Asus vise un public qui sait ce qu’il veut, qui cherchent les meilleures performances possibles pour du gaming. Celui qui hésite avec un Samsung Galaxy S21, un Xiaomi Mi11 ou le prochain Oppo Find X3 Pro n’est clairement pas le cible.

En revanche, parce qu’Asus propose des versions Pro et Ultimate du ROG Phone 5, Asus en a profité pour revoir sa grille tarifaire, ce qui permet d’avoir un ticket d’entrée plus accessible par rapport à l’année dernière.

Les caractéristiques de l’Asus ROG Phone 5

Aussi, comme l’année dernière, Asus a mis toutes les chances de son côté et on retrouve des caractéristiques haut de gamme avec un SoC Qualcomm Snapdragon 888 (25% plus rapide qu’un Snapdragon 865), un GPU Adreno 660, de 128 à 256Go (512Go pour les versions Pro et Ultimate) de mémoire interne en UFS 3.1, 8, 12Go ou 16Go de RAM LPDDR5 (la version Ultimate propose même 18Go), du WiFi 6E, du Bluetooth 5.2, du NFC, un port USB 3.1 Type-C sur le côté et sur le bas du smartphone, le tout dans un poids de 238g ! Pour rappel, le ROG Phone 5 propose de la mémoire en UFS 3.1, 15% plus rapide que l’UFS 3.0. Et enfin, petite surprise avec le retour de la prise jack mais pas n’importe comment puisqu’Asus l’a associé avec un DAC ESS Sabre. Si l’AeroActive Cooler passe aussi à la version 5 en étant plus imposant et avec une nouvelle connectique ainsi que deux boutons au dos, on notera qu’il n’est pas livré en standard sur les ROG Phone 5 en édition standard. En revanche, il est bien livré avec les versions Pro et Ultimate du ROG Phone 5.

Comme son prédécesseur, l’Asus ROG Phone 5 propose une impressionnante batterie de 6000mAh qui se décompose cette année en 2 batteries de 3000mAh, ce qui lui permet d’être rechargé à 4200mAh en seulement 30 minutes et surtout de prolonger la durée de vie des batteries mêmes. On retrouve la technologie maison HyperCharge qui permet de supporter jusqu’à 65W. A noter que les ROG Phone 5 sont livrés justement avec des chargeurs de 65W. Au niveau du design, on remarquera qu’il n’y a plus d’aération dans le dos puisque le système de refroidissement se fait exclusivement en interne. Et bien évidemment, si besoin, on pourra toujours utiliser le nouvel AeroActive Cooler 5.

La photo et l’écran

Du côté de la photo, le ROG Phone 5 reprend le bloc photo du ROG Phone 3 et propose donc un bloc photo composé d’un grand angle classique, un ultra grand-angle et d’un macro. On a donc un capteur principal Sony IMX686 de 64 Mégapixels avec une ouverture de F1.8,un ultra grand-angle avec un capteur de 13 Mégapixels et une ouverture de F/2.4 et un macro avec un capteur de 5 Mégapixels et une ouverture de F/2.0. Il est complété par une caméra frontale avec un capteur de 24 Mégapixels. Si la partie matérielle n’a pas vraiment changé, Asus a opéré de nouvelles optimisations logicielles à la manière de Google et avec les nouvelles capacités liées au Snapdragon 888, on devrait avoir de meilleurs résultats. Côté audio, l’Asus ROG Phone 5 propose des haut-parleurs stéréo en frontale et le support du Dirac HD Sound, optimisé avec les casques audio Asus par défaut. Pensé pour le streaming également, le ROG Phone 5 est équipé de 4 microphones et la position de ces derniers a été pensé pour l’utilisation en mode paysage, tout comme la caméra frontale qui est décalée pour ne pas être gênée par les mains des utilisateurs en cas de streaming.

Pour l’écran, on reprend la même recette qui a très bien marché l’année dernière. L’écran est légèrement plus grand et plus lumineux. Aussi, l’Asus ROG Phone 5 propose une dalle AMOLED Gorilla Glass Victus avec une définition Full HD+ de 1080×2448. La diagonale est de 6,78 pouces au format 20,4:9 et bien évidemment, on retrouve un taux de rafraichissement de 144Hz, tout comme le support du profil DCI-P3, le support du HDR 10+ et une latence au toucher avec un retour de seulement 24,3ms.

Et le reste

Et enfin, parce que c’est avant tout un smartphone de gamer, ce qui est un peu le nerf de la guerre pour Asus, on retrouve les Air Trigger qui passe en version 5, toujours plus rapide et avec moins de latence. Pour rappel, les Air Trigger 5 sont des touches sensitives qui permettent de simuler la pression comme sur les Pixel de Google quand le smartphone est tenu en mode portrait. Mais en mode paysage, cela permet surtout de simuler les boutons L et R comme sur une vraie manette. Vous pourrez même y paramétrer un glissement, un appui court ou long, etc. Et enfin, Asus a bien évidemment repris son application dédiée aux jeux, Game Génie qui permet toutes sortes d’actions comme désactiver les notifications ou les appels, verrouiller la luminosité, etc.

Les versions Pro et Ultimate

En dehors des coloris et des capacités mémoires qui font la différence entre la version standard et les versions Pro et Ultimate, ces deux dernières se différencient surtout au niveau du design avec non pas un simple logo mais le ROG Vision, un petit écran couleur (monochrome sur la version Ultimate) qui permettra d’avoir encore plus de personnalisation.

Et ce n’est pas tout puisque les versions Pro et Ultimate bénéficient de contrôles supplémentaires au dos avec deux surfaces capacitives qui peuvent servir de boutons, ce qui devrait ravir les gamers à la recherche de personnalisation dans les jeux. On imagine déjà les possibilités dans un jeu comme Wild Rifts.

Disponible en plusieurs versions, les prix commencent à 799 euros pour un Asus ROG Phone 5 avec 128Go de mémoire interne et 8Go de RAM et vont jusqu’à 1299 euros pour un Asus ROG Phone 5 Ultimate avec 512Go de mémoire interne et 18Go de RAM. Ils seront disponibles dès ce 29 mars 2021 pour la version standard, au mois d’avril pour la version Pro et en mai pour la version Ultimate. L’accessoire AeroActive Cooler 5 coûtera 59 euros. A noter que la version Ultimate bénéficie d’une multitude de goodies et sera disponible qu’en version très limitée.