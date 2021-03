Xavier Niel et le groupe Arnault envisagent de racheter M6

Selon Marianne, Xavier Niel et Antoine Arnault seraient prêts à racheter M6 à Bertelsmann, groupe allemand qui détient 48% des parts. La vente devrait être actée d’ici l’été prochain, mais la concurrence est rude entre les différents intéressés.

La cession des chaînes M6 s’annonce musclée. En effet, d’ici l’été, RTL Group, filiale du géant Allemand Beterlsmann espère trouver un repreneur pour le groupe audiovisuel qui comprend notamment M6, W9, 6ter ou encore RTL2. Une annonce a été faite en janvier dernier, par voie de communiqué, par l’entreprise Bertelsmann qui souhaitait alors rappeler « l’intérêt qu’il y aurait à favoriser une consolidation du secteur audiovisuel européen. Le groupe RTL évalue régulièrement de telles opérations susceptibles de créer de la valeur pour les actionnaires ». L’entreprise avait en revanche précisé qu’il n’y avait pour le moment aucune garantie que le projet se concrétise. Pourtant, ils seraient déjà nombreux à vouloir jeter leur dévolu sur la sixième chaîne et ses petites sœurs. Sans surprise, les autres acteurs du secteur de l’audiovisuel français ont fait savoir leur envie de racheter le groupe M6. On retrouve notamment Altice, qui détient déjà les chaînes BFM TV et RMC Sport, mais aussi TF1 et Vivendi. D’ailleurs, les deux entreprises envisageraient de faire alliance puisque pour des raisons de concurrence, Bouygues (propriétaire de TF1) et Vivendi (propriétaire de Canal+) ne peuvent pas racheter l’ensemble du groupe. Canal+ voudrait mettre la main sur les chaînes de télévision, alors que TF1 se concentrera principalement sur les stations de radio comme RTL.

Xavier Niel et Antoine Arnault entrent dans la danse

Selon Marianne, d’autres acheteurs potentiels ont été ajoutés à la liste. En effet, le média a pu consulter une note du 3 mars sur laquelle la famille Arnault a été identifiée comme tel. Le média explique qu’une alliance entre les deux beaux frères Xavier Niel et Antoine Arnault est envisagée. Il faut dire que tous deux entretiennent une longue histoire avec le groupe puisque Bernard Arnault, respectivement beau-père et père des deux hommes, a été membre du conseil de surveillance de M6 entre 2004 et 2008. C’est ensuite sa fille, et la femme de Xavier Niel, qui l’a remplacé entre 2008 et 2018. Reste à voir désormais si cette vente se concrétisera et qui sera l’heureux vainqueur : réponse avant l’été prochain.