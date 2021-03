Tesla : une batterie géante pour le réseau électrique du Texas

Tesla va raccorder une usine de batterie géante au réseau électrique du Texas. L’État américain a connu une des pires pannes électriques de son histoire en février en raison d’une vague de froid.

Le Texas a décidé de faire cavalier seul et n’est pas raccordé au réseau d’électricité national américain. C’est une des raisons pour lesquelles l’État a subi une panne géante de courant au mois de février, alors qu’une vague de froid paralysait les producteurs d’électricité. Pour le Texas, il est donc vital de multiplier les fournisseurs d’énergie sur son territoire pour faire face à la demande.

Une capacité suffisante pour 20.000 foyers

C’est dans ce contexte que Bloomberg a découvert l’existence d’une usine Tesla non loin de Houston, la capitale du Texas. Opéré par Gambit Energy Storage, une filiale du constructeur automobile, cette « batterie géante » reliée au réseau d’énergie texan sera en mesure de stocker 100 mégawatts, ce qui lui permettra d’alimenter en électricité 20.000 foyers un jour d’été très chaud.

L’usine devrait officiellement débuter ses opérations le 1er juin. Tesla est évidemment connu pour ses voitures électriques, mais sa mission officielle est d’accélérer la marche du monde vers l’utilisation d’énergies durables. Des batteries de la taille d’une usine sont nécessaires pour stocker l’électricité produite par le vent et le soleil, et le surplus peut être vendu aux sociétés de gestion et de distribution d’énergie.

Le marché résidentiel intéresse donc Tesla au plus haut point. En 2015, l’entreprise lançait le Powerwall, une batterie pour la maison, puis l’année suivante le constructeur rachetait SolarCity qui conçoit des panneaux solaires. Par ailleurs, Tesla fournit depuis 2016 de l’électricité dans le sud de la Californie, en raccordant son système local de 20 mégawatts au réseau de l’État.

Elon Musk, qui a déménagé une partie de ses activités au Texas, n’a pas manqué de moquer l’Ercot, l’organisme qui gère la distribution de l’électricité de l’État américain, lorsque le réseau est tombé suite à la vague de froid du mois dernier. Mais malgré ces problèmes d’électricité, le milliardaire à la langue bien pendue a visiblement l’intention de rester au Texas !