Le OnePlus Watch se dévoile avant l’heure

C’est le 23 mars, en tandem avec le OnePlus 9, que le constructeur lèvera le voile sur sa montre connectée. Un produit attendu par de nombreux fans de la marque qui auront une idée assez précise de l’appareil avec cette nouvelle fuite.

Comme à son habitude, OnePlus n’a pas attendu le jour de la présentation pour dévoiler quelques informations sur la OnePlus Watch, première montre connectée du constructeur. Ce dernier a en effet partagé plusieurs images du produit, mais toujours dans des angles qui rendent difficile d’en avoir une idée globale. Une fuite donne à voir la montre au complet.

Une montre au design sage

Unbox Therapy a en effet partagé sur Twitter un visuel de la OnePlus Watch, qui sera donc une montre équipée d’un écran circulaire et au moins deux boutons sur le côté. Le design apparait soigné, mais sans folie particulière. Le constructeur a peut-être voulu la jouer « safe » pour sa première réalisation dans ce domaine.

Pete Lau, le CEO de OnePlus, a déjà promis que la montre comprendra des matériaux premium « encore jamais vus sur une montre connectée », ainsi qu’une « connectivité transparente » entre l’appareil et les autres produits du fabricant (on a parlé du contrôle des téléviseurs OnePlus). Le tout à un prix « abordable », véritable marque de fabrique du constructeur.

La montre de 46 mm devrait également être en mesure de mesurer l’activité physique de l’utilisateur (avec un capteur de fréquence cardiaque), le sommeil, les niveaux de stress ainsi que la saturation d’oxygène dans le sang. Connectée avec un smartphone, elle affichera bien sûr les notifications et prendra en charge les appels. La OnePlus Watch devrait aussi détecter automatiquement un entraînement sportif.

Embarquant 4 Go de stockage interne, l’appareil sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau. Plus intéressant, OnePlus aurait fait l’impasse sur Wear OS, le système d’exploitation de Google, pour mettre au point sa propre plateforme. Il n’y a plus que quelques jours à attendre pour tout savoir.