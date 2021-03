Espace : Cette photo de la Voie lactée a nécessité 12 ans de travail

Après plus de dix ans de travail acharné, un astrophotographe nous a livré une impressionnante image de la Voie lactée qui nous entoure.

12 ans de travail et 1000 heures de pose. C’est le temps qu’il aura fallu à l’astrophotographe J-P Metsavainio avant de présenter au monde l’œuvre de toute une vie : Une photographie de notre plan galactique. Composé d’une mosaïque de plusieurs centaines de photos, cet impressionnant projet, à la résolution de 1,7 Gigapixel aura nécessité plus d’une décennie de travail, explique l’artiste sur son blog Astro Archie : “La raison pour une si longue période est naturellement la taille de la mosaïque et le fait que l’image est très profonde. Une autre raison est que j’ai photographié la plupart des parties de la mosaïque en tant que compositions individuelles et les publie en tant qu’œuvres d’art indépendantes”.

Un assemblage minutieux

Si chaque photo est en elle-même déjà impressionnante, le plus gros travail de J-P Metsavainio réside dans l’assemblage méticuleux des différents clichés réalisés. Grâce à la magie de Photoshop, l’artiste a ainsi passé plusieurs centaines d’heures à superposer les images, et à ajuster leur colorimétrie et leur luminosité pour obtenir un rendu homogène et réaliste. Au total, près de 20 millions d’étoiles sont ainsi recensées sur ce plan galactique, dans un rendu en couleur permettant de mieux figurer les éléments ionisés (souffre en rouge, hydrogène en vert, oxygène en bleu). Selon le photographe, il s’agit là de “la toute première image montrant la Voie lactée dans cette résolution et cette profondeur sur les trois canaux de couleur”. À noter que le portfolio complet de l’artiste est accessible en ligne, et qu’il permet de découvrir non seulement cet impressionnant plan de la Voie lactée, mais aussi bon nombre de nébuleuses isolées, parfois animées en 3D. Un très joli plongeon dans l’espace.