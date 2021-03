Free : vers une annonce majeure ce mardi ?

Free nous convie à un événement surprise ce mardi 23 mars, qui devrait logiquement être tourné autour de son lancement sur le marché B2B avec des nouveaux services dédiés aux professionnels.

Ce mardi 23 mars, il va y avoir du mouvement du côté de Free. L’opérateur fondé par Xavier Niel nous a en effet donné rendez-vous à cette date pour une annonce majeure : le lancement d’un nouveau service. L’événement se tiendra en ligne, situation sanitaire oblige, néanmoins le grand public n’est pas vraiment concerné, puisque Free irait plutôt viser le marché du B2B — Business to Business — avec de nouveaux services dédiés aux professionnels et aux entreprises. Il faut dire que l’opérateur semble à la traîne sur ce marché qui pèse actuellement près de 11 milliards d’euros tout de même. Ses concurrents l’ont investi depuis un bon moment, comme Orange, largement majoritaire avec près de 70% de parts de marché et SFR avec 20% de parts de marché.

Bien qu’il n’y ait pas encore de détails précis sur les annonces à venir demain, on met notre main à couper que Free va venir jouer les trouble-fête sur le secteur du B2B avec des offres aux tarifs agressifs, comme l’opérateur l’avait déjà fait par le passé. Orange, largement majoritaire avec ses solutions télécoms pour les entreprises, est en effet régulièrement pointé du doigt pour pratiquer des tarifs assez élevés auprès des entreprises, notamment les plus modestes. Free pourrait donc largement chambouler la donne auprès de ces petites firmes en présentant une alternative de choix pour s’équiper en fibre optique à moindre coût. Reste à attendre le 23 mars pour avoir davantage de détails autour de ces futures offres pour les professionnels, et voir si Free s’apprête à bouleverser le marché B2B des télécoms comme il l’a fait avec ses forfaits téléphoniques il y a quelques années.