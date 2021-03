OnePlus 9 : comment suivre l’annonce du flagship en direct ?

Ce mardi, OnePlus lèvera le voile sur son dernier fleuron, le OnePlus 9, et ses différentes variantes. Comment suivre la conférence d’annonce en direct, ce 23 mars à 15h ?

La date fatidique approche ! Ce 23 mars à partir de 15h (heure française), OnePlus dévoilera son nouveau fleuron pour 2021, le OnePlus 9. Pour suivre l’événement en direct, rendez-vous sur le lien YouTube ci-dessous à partir de 15h ce mardi 23 mars.

A priori, le OnePlus 9 pourrait être décliné en trois variantes, soit une de plus que les deux modèles que nous sert habituellement la marque. On aurait ainsi droit à un OnePlus 9 Pro, fleuron de la gamme, un OnePlus 9, modèle intermédiaire, et un OnePlus 9R, un tout nouveau modèle qui viendrait remplacer le OnePlus Nord sur le secteur de milieu de gamme.

L’accent devrait être mis sur la photo, une partie qui a longtemps été l’un des points noirs des appareils de la marque. Face à une concurrence de plus en plus féroce, la firme chinoise a mis les bouchées doubles pour rattraper son retard en s’associant avec le mythique fabricant suédois Hasselblad et en équipant ses fleurons du nouveau capteur IMX789 de Sony. On peut donc s’attendre à des bonnes surprises côté photo/vidéo, mais aussi côté design, puisqu’au moins un des modèles de OnePlus 9 se parerait d’une robe « Morning Mist », une sorte d’argent avec effet miroir du plus bel effet.

At first glance it may appear simple. But the more you look at it, the more you see its beauty is in how it reflects the world around you. This is the #OnePlus9Pro Morning Mist. pic.twitter.com/OohJzxqirh — Pete Lau (@PeteLau) March 15, 2021

Sinon, comme chaque année avec OnePlus, on peut s’attendre à un splendide écran et des performances de haut vol, notamment grâce à la présence d’une puce Snapdragon 888 de Qualcomm. On s’attend également à découvrir la nouvelle version de la surcouche logicielle du constructeur, OxygenOS 11. Aussi, OnePlus nous réserve sans doute d’autres surprises, à commencer par l’annonce de sa première « vraie » montre connectée, probablement baptisée OnePlus Watch. Pour tout savoir à propos du futur fleuron de la marque, on vous invite à consulter notre dossier consacré au OnePlus 9, dans lequel on compile toutes les rumeurs et les informations déjà connues sur le smartphone.