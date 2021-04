Bon plan : le stockage en ligne pCloud est en promo pour Pâques

Vous cherchez un service fiable pour stocker vos données en ligne ? pCloud est la référence – et il affiche une remise spéciale pour Pâques.

L’excellent service de stockage en ligne pCloud dévoile son offre pour Pâques et nous fait une très belle surprise en proposant une offre 2 To Famille et Chiffrement à -70%. Habituellement à 1880€, cet abonnement chute à 550€ ce dimanche.

En profitant de cette offre, vous aurez la possibilité de partager un compte avec 4 membres de votre famille, soit 5 utilisateurs au total, et ce à vie (pour une durée de 99 ans plus précisément). Attention, cette offre est limitée et valable pendant 24 heures seulement. Les tarifs augmenteront petit à petit dès demain pour atteindre 625€ en fin de la journée. C’est donc le meilleur moment pour en profiter.

Voir l’offre pCloud

pCloud en détail

pCloud offre une plateforme de stockage en ligne très bien conçue qui permet de stocker ses fichiers et de les gérer sur différents appareils. Le cloud est accessible sur le web depuis tous les navigateurs, sur ordinateur via une application de bureau ainsi que sur smartphone et tablette. Grâce à la synchronisation automatique, vous aurez toujours vos fichiers sous la main. Notez que sur l’application mobile, vous avez aussi la possibilité d’activer l’option Téléversement automatique afin que tous vos médias soient transférés sur votre espace pCloud.

pCloud propose plusieurs fonctions de partage très pratiques permettant de partager des fichiers volumineux ou échanger des documents plus simplement. En effet, vous pourrez générer un lien de partage et de dépôt ou inviter des utilisateurs sur un dossier. Point important, les destinataires n’ont pas besoin d’avoir un compte pCloud pour accéder au dossier partagé.

Le prestataire basé en Suisse dispose de serveurs aux États-Unis et, depuis peu, en Europe. Lors de la création d’un compte, les utilisateurs ont le choix entre ces deux localisations. Il est conseillé d’opter pour le data center le plus proche de vous géographiquement. Les vitesses de transfert et d’accès aux informations déjà optimales n’en seront qu’améliorées.

pCloud ne lésine pas sur la protection de vos données en les stockant sur un moins trois serveurs dans différents datacenters et en proposant un historique de corbeille de 30 jours. Il chiffre également chaque élément transféré en se basant sur le protocole de chiffrement TLS/SSL afin de garantir votre sécurité. Que ce soit pour vos documents de travail ou vos fichiers personnels, vous n’aurez rien à craindre. Par ailleurs, la fonction Crypto permet d’aller plus loin avec le chiffrement côté client.

L’offre 2 To Famille et chiffrement à vie à ne pas manquer

Pour fêter Pâques comme il se doit, pCloud dévoile une nouvelle offre proposant un stockage de 2 To à vie pour 5 membres de la famille avec l’option Crypto pour -70%. Au lieu de payer le prix fort de 1880€, vous serez facturé 550€. Cela représente 1330€ d’économies non négligeables !

Le compte est utilisable pendant 99 ans avec 4 autres personnes. À vous de répartir les 2 To selon les besoins de chacun en termes de stockage. Chaque espace est cloisonné et privé.

Il faut savoir que l’offre promo spéciale Pâque de pCloud est remboursable pendant les 10 jours suivant votre achat. Si vous hésitez encore à vous engager, vous pouvez envisager de souscrire à sa version gratuite pour commencer. Elle permet d’obtenir jusqu’à 10 Go gratuitement et de vous familiariser avec l’outil.

Précisons une nouvelle fois que l’offre Pâques est limitée et ne dure que 24 heures. Demain, les prix repartiront à la hausse et il faudra débourser 625€ pour obtenir le même abonnement.

Voir l’offre pCloud