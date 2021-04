Bon plan : l’excellent VPN CyberGhost offre 83% de réduction pour Pâques

CyberGhost brade son VPN pour Pâques avec une promotion de 83% baissant son prix à seulement 2,00 euros par mois. Il ne reste plus que quelques heures pour en profiter.

Internet est dans nos vies et il est difficile de s’en passer quel que soit son usage. Conscient du potentiel, les marques et les grandes sociétés n’hésitent pas à nous traquer en ligne afin de recueillir des données pour mieux nous cibler. Si cette pratique est légale et qu’elle a parfois du bon, il est frustrant d’être à la merci des géants du web sans avoir son mot à dire. Heureusement, depuis quelques années une réponse à ce problème a vu le jour et elle se nomme les VPN.

De nombreuses solutions sont présentes sur le marché des VPN mais cette semaine CyberGhost met les petits plats dans les grands avec une très forte promotion. En effet, l’abonnement avec engagement sur 3 ans n’est qu’à 2€ par mois. C’est définitivement la moins chère qui existe sur le marché à l’heure actuelle.

Pourquoi souscrire à un abonnement VPN de CyberGhost ?

Ce logiciel apporte la possibilité de cacher votre localisation par une autre et d’empêcher le déchiffrement de vos données à l’aide d’un algorithme de chiffrement. À l’aide de cet outil, vous êtes capable de préserver votre anonymat et personne ne peut savoir ce que vous faites sur Internet.

Aussi bien utilisable sur PC (macOS, Windows, Linux) que sur mobile (iOS et Android), CyberGhost permet de connecter simultanément 7 appareils. Cela rend l’exercice bien plus simple, nul besoin d’avoir à se déconnecter d’un appareil pour en utiliser un autre. Votre sécurité est donc assurée en permanence et sur l’ensemble de vos périphériques.

Un VPN va non seulement vous protéger mais aussi s’avérer utile pour lutter contre la censure. De nombreux sites web sont parfois inaccessibles si vous ne logez pas dans le bon pays. Un autre cas pouvant se présenter étant que certains services fonctionnent uniquement depuis un pays spécifique.

Grâce à un VPN comme CyberGhost vous obtenez une IP différente, vous changez donc virtuellement votre localisation. CyberGhost dispose justement de plus de 6700 serveurs dans 90 pays, de quoi vous rendre difficilement traçable. En plus, la qualité de leurs serveurs est parmi les meilleures, offrant une vitesse de connexion stable et sans limite de bande passante.

Offre spéciale chez CyberGhost : 39 mois pour le prix de 7

Difficile de trouver une meilleure offre que celle de CyberGhost en termes de prix, la raison est simple : il n’y en a pas. La formule avec engagement sur 3 ans coûte seulement 2€ par mois ! Avec une remise de 83% sur le tarif habituel, c’est définitivement la meilleure promotion que vous pouvez avoir. Ce n’est pas tout ! CyberGhost va plus loin en ajoutant 3 mois supplémentaires. Vous ne bénéficiez donc pas de 36 mois mais de 39 (facturés au total 78€). Pour rappel le prix mensuel de CyberGhost est normalement de 11,99€ (soit 143€ / an).

Pour ce prix, vous n’allez pas uniquement pouvoir débloquer les catalogues Netflix étrangers. Vous pourrez également assurer votre sécurité et votre anonymat sur le web en un clic. En effet, CyberGhost ne conserve aucun log, personne à part vous ne saura ce que vous faites.

S’il peut être difficile de s’engager sur une si longue durée, sachez que vous disposez d’une garantie de remboursement de 45 jours, sans condition. Pour la faire valoir il suffit de contacter le support disponible 24/7.

Il serait regrettable de passer à côté d’une telle offre, surtout avec un prix aussi faible.

