Après Facebook et Discord, LinkedIn veut aussi copier Clubhouse

Le réseau social basé sur les conférences vocales attise décidément bien des convoitises, au point que tous les grands noms du secteur tentent leur chance pour proposer une fonctionnalité similaire.

Clubhouse a beau avoir fait beaucoup parler de lui au moment de son lancement, le réseau social peine à trouver son public. La faute à une application accessible sur iOS seulement, et téléchargeable uniquement sur invitation. Qu’à cela ne tienne, les autres grands noms du secteur sont quant à eux bien décidés à tirer leur épingle du jeu en clonant certaines fonctionnalités de la plateforme. C’était notamment le cas de Facebook, ou encore Discord il y a quelques jours. Cette fois, et c’est plus étonnant, c’est au tour du réseau social professionnel LinkedIn de tenter sa chance.

Si vous avez déjà eu la possibilité de faire un tour sur Clubhouse, vous avez sans doute remarqué que la plupart des salles de discussion ont pour thème commun l’entrepreneuriat et le marketing. Des sujets qui collent parfaitement avec la ligne éditoriale de la plateforme de Microsoft dédiée aux professionnels. Logique donc, que le réseau social ait eu l’idée de proposer une fonctionnalité similaire. Selon un porte-parole de l’entreprise cité par le média américain TechCrunch, les premiers tests sont actuellement en cours afin de réussir à “créer une expérience audio unique liée à notre identité professionnelle. Et nous examinons comment nous pouvons apporter de l’audio à d’autres parties de LinkedIn, telles que des événements et des groupes, pour donner à nos membres encore plus de moyens de se connecter à leur communauté”. Quelques visuels du nouvel outil ont été dévoilé par LinkedIn, qui semble assumer la ressemblance avec Clubhouse jusqu’au bout.