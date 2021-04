Nintendo Switch : une collection Oddworld bientôt disponible !

Oddworld a le vent en poupe en ce moment. Le nouvel opus vient tout juste de sortir qu’une collection des trois titres précédents a été annoncée sur Nintendo Switch.

Ce 6 avril, Oddworld : Soulstorm sort sur PlayStation 5 et est même disponible gratuitement pour les abonnées PlayStation Plus possédant la console nouvelle génération. À l’occasion de cette sortie de jeu importante, Microids, le studio à l’origine du titre, vient d’annoncer une Oddworld Collection qui devrait bientôt arriver sur Nintendo Switch. La collection comprendra trois titres remasterisés de la franchise, comme Activision l’avait fait pour Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy, ou encore Super Mario 3D All-Stars qui était disponible jusqu’au 31 mars. Les trois titres de la collection sont Oddworld: Stranger’s Wrath HD, Oddworld : L’Odyssée de Munch et Oddworld: New ‘n’ Tasty, qui sont d’ores et déjà disponibles séparément sur la plateforme.

Oddworld: New‘n’Tasty ?

Oddworld: Munch’s Oddysee ?

Oddworld: Stranger's Wrath ? Ne choisissez pas ! Les 3 jeux sont dans une même cartouche. Oddworld : Collection sera disponible le 27 mai sur Nintendo Switch. pic.twitter.com/Na7fPSYUcA — Microids (@Microids_off) April 1, 2021

L’Oddworld Collection a déjà une date de sortie officielle, qui est donc le 27 mai. Pour le moment, le studio ne prévoit pas de porter la collection sur d’autres supports, bien qu’une disponibilité sur PlayStation 4 ou 5, ou encore sur Xbox 360 ou Series serait la bienvenue. La collection sera disponible sous format physique ou numérique au prix de 59,99 euros, sachant qu’un titre seul est vendu à 29,99 euros, ce qui est une promotion très intéressante pour ceux qui veulent découvrir les trois opus sans se ruiner. Vous pouvez d’ailleurs déjà précommander votre édition sur Amazon.