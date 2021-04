Box internet : 2 alternatives pour faire de (vraies) économies 🔥

Les box Internet de SFR et RED by SFR sont en promotion en ce long week-end de Pâques. C’est le moment de faire des Ă©conomies.

Pour changer de box Internet, il faut savoir ĂŞtre un peu patient. C’est en attendant le bon moment que vous pourrez rĂ©aliser les Ă©conomies les plus consĂ©quentes. Ce week-end de Pâques reprĂ©sente le moment idĂ©al pour changer d’offre. Depuis quelques annĂ©es, le produit tend Ă se moderniser afin de devenir plus transparent, entre autres grâce Ă certains FAI comme RED by SFR.

Aujourd’hui, ce sont les box Internet de SFR et de RED by SFR qui ont droit Ă des remises agressives. Le groupe Altice se consacre Ă ces deux marques qui devraient vous aider trouver l’offre qui comble vos attentes (et votre budget). Nous allons vous expliquer plus en dĂ©tail les diffĂ©rences entre les produits des deux fournisseurs.

SFR a l’avantage de proposer des box Internet assez classiques, le tarif est très agressif sur la première annĂ©e. Pour sa part, RED by SFR avance un abonnement unique sans engagement de durĂ©e. Il offre de la personnalisation et un prix très raisonnable.

Si vous dĂ©cidez de prendre une nouvelle box Internet, vous devez savoir qu’il faut obligatoirement ĂŞtre nouveau client chez le fournisseur que vous choisirez pour obtenir la promotion. L’objectif de ces fortes rĂ©ductions est d’attirer de nouveaux clients au dĂ©triment des concurrents. En plus, SFR et RED by SFR peuvent prendre en charge jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation chez votre FAI actuel.

SFR, une box Internet avec la Fibre sous la barre des 20 euros

SFR est un acteur traditionnel sur le marché de la box Internet. Son positionnement et ses offres ont le mérite de convenir à tous les utilisateurs qui voudraient avoir la possibilité de se rendre dans un lieu physique en cas de question. Le fournisseur propose un service client en ligne comme en boutique. Plusieurs de ses formules sont en promotion ce week-end.

La première box Internet de SFR est baptisĂ©e SFR Fibre. La plus accessible et la plus populaire de la gamme, elle revient actuellement Ă 16 euros par mois pour la Fibre (500 Mb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes, un dĂ©codeur et 160 chaĂ®nes TV. Ce prix est garantit pendant un an par le fournisseur puis il repasse Ă 38 euros par mois. La durĂ©e de l’engagement est d’un an.

Sinon, SFR propose une deuxième box Internet intitulĂ©e SFR Fibre Power. Elle coĂ»te quelques euros de plus par mois en raison de l’option TV plus Ă©toffĂ©e. Avec l’offre en cours, elle est Ă 22 euros par mois pour la Fibre (1 Gb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles et 200 chaĂ®nes TV. Une fois de plus, le prix et la pĂ©riode d’engagement s’Ă©talent sur 12 mois. Après les 12 premiers mois, le tarif affichĂ© est de 43 euros par mois.

Les box Internet de SFR ont l’avantage de proposer un prix avantageux durant toute la première annĂ©e, il est garanti par le fournisseur. Il s’agit des meilleures formules du marchĂ© sur cette durĂ©e en termes de tarif. La pĂ©riode d’engagement Ă©tant Ă©galement d’un an, vous avez la possibilitĂ© de partir sans justification une fois que vous n’ĂŞtes plus engagĂ©. On rappelle que SFR rembourse jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation chez votre fournisseur.

RED by SFR, une box Internet unique et moderne

La marque RED by SFR s’illustre sur le marchĂ© du forfait mobile et des box Internet. Elle a su mettre en avant des formules agressives qui s’appuient sur un prix abordable, mais aussi sur la transparence et la flexibilitĂ©. Le FAI propose un abonnement unique qui est aussi en promotion ce week-end. La remise se termine Ă la date du 6 avril.

Ce week-end, la box Internet de RED by SFR voit son prix tomber à 25 euros par mois pour la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en débit montant) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. En temps normal, chacune de ces 2 options coûte 5 euros par mois, ce qui veut dire que vous économisez 10 euros par rapport au tarif hors promotion. Le fournisseur vous offre le premier mois, que vous preniez la formule ASDL ou Fibre.

Le gros avantage de cette box Internet tient dans le fait qu’elle est sans engagement. Vous pouvez souscrire auprès du fournisseur et partir quand bon vous semble, lĂ oĂą la majoritĂ© des autres acteurs (comme SFR) demande une pĂ©riode d’engagement qui est souvent d’un an — au minimum. Avec RED by SFR, vous rĂ©siliez quand vous le souhaitez.

D’autre part, la box Internet de RED by SFR propose l’une des meilleures vitesses disponibles sur le marchĂ©. Elle inclut aussi les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles, ce qui ne sera pas pour dĂ©plaire Ă de nombreux utilisateurs. De base, l’option TV n’est pas incluse dans l’abonnement. Le fournisseur est parti du principe que certains clients n’avaient pas de tĂ©lĂ©viseur et que cette fonctionnalitĂ© s’avèrerait inutile pour eux, c’est aussi ce qui permet un tarif initial aussi bas. Si vous souhaitez choisir cette option, vous avez droit Ă 35 ou 100 chaĂ®nes pour 2 ou 4 euros supplĂ©mentaires par mois.

Comme SFR, la marque RED by SFR peut prendre Ă son compte jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation lorsque vous quittez votre fournisseur actuel pour son offre. C’est l’assurance de ne pas perdre d’argent lors de cette Ă©tape de transition, le tout avant de dĂ©marrer les Ă©conomies pendant toute la pĂ©riode oĂą vous ĂŞtes client.