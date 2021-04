Pas un poisson d’avril : bientôt un mini-frigo Xbox Series X !

Depuis la présentation du design de sa nouvelle console de jeux, Microsoft est souvent moqué car la Xbox Series X ressemble effectivement à un frigo. Le constructeur s’est tout de même mis les rieurs de son côté en mettant en ligne en octobre dernier une amusante vidéo de présentation d’un… vrai frigo Xbox !

Malheureusement, cet immense réfrigérateur ne sera jamais proposé à la commercialisation, mais en revanche les fans pourront mettre la main sur une version « mini », comme le promet Aaron Greenberg, le patron du marketing chez Microsoft à l’occasion d’un concours de marques sur Twitter.

Xbox y était opposé à Skittles, et il revenait aux internautes de départager les deux marques. Le résultat final a été serré, mais c’est finalement la Xbox qui l’a emporté à 50,5 % des voix ! Ce faisant, Aaron Greenberg a annoncé que fort de cette victoire, Microsoft allait bel et bien lancer la production de mini-frigos Xbox Series X. Et ce n’est pas une blague du 1er avril… Beau joueur, il promet que le premier exemplaire sera envoyé à Skittles.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8

