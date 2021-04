Deux sites web pour être rapidement vacciné

La campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein et elle devrait monter en puissance dans les prochaines semaines, avec l’arrivée attendue de millions de doses supplémentaires. Deux outils en ligne sont disponibles pour accélérer encore le processus.

Point commun de ces deux initiatives en ligne : elles ont été créés par des particuliers, sans l’aide des pouvoirs publics. Un signe peut-être que les autorités sanitaires ont loupé le coche… Ces nouveaux outils en ligne ont la vocation à accélérer une campagne de vaccination que beaucoup jugent trop lente, ce qui a d’ailleurs poussé le gouvernement à mettre de nouveau et pour la troisième fois le pays sous cloche.

Covidliste et Vite Ma Dose !

Covidliste propose de mettre en relation les personnes souhaitant être vaccinées, même si elles ne sont pas éligibles, avec les centres de vaccination. En cas de défection d’un rendez-vous, ce qui pourrait gâcher une précieuse dose, les médecins et les pharmaciens peuvent consulter la base de données et prévenir une personne proche du centre qui souhaite recevoir le vaccin.

Pour s’inscrire à Covidliste, il faut se rendre sur le site web et donner ses coordonnées, des données qui sont chiffrées et que l’on peut supprimer à tout moment. La plateforme a été créée par deux particuliers, Martin et Mathieu, avec l’aide du docteur Antoine Roux de l’hôpital Foch à Suresnes. En raison de son succès, le site est parfois difficile d’accès mais cela vaut le coup de prendre patience afin d’être vacciné plus tôt.

Autre initiative, celle de Guillaume Rozier. L’ingénieur déjà à l’œuvre pour l’outil de référence CovidTracker a développé Vite Ma Dose !, un site web qui détecte automatiquement le prochain rendez-vous disponible dans un département. Ce n’est pas un outil officiel, il n’est pas exhaustif (il utilise la plateforme Doctolib) et ne remplace pas une recherche manuelle, prévient le créateur.

Malgré tout, les résultats sont là : Vite Ma Dose ! permet de trouver rapidement un rendez-vous afin d’être vacciné. Le service, entièrement gratuit bien sûr, se destine à l’heure actuelle aux personnes éligibles (plus de 70 ans ou présentant des risques dans les catégories d’âge inférieures).