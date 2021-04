IKEA et Sonos renouvellent leur gamme d’enceintes connectées

Le géant de l’ameublement vient de confirmer le renouvellement de sa gamme d’enceintes connectées Symfonisk en partenariat avec le constructeur Sonos. Un nouveau modèle vient également rejoindre le catalogue.

C’est officiel, la gamme Symfonisk imaginée par IKEA et Sonos va bien avoir droit à un renouvellement. Après un teasing succinct sur les réseaux sociaux, et la découverte d’une plusieurs demandes d’homologation trouvées sur le site de la FCC (Federal Communications Commission) américaine, il semblerait que les deux entreprises aient prévu de commercialiser au moins deux nouveaux modèles d’ici la fin de l’année en cours. Comme le rapporte le site de The Verge, on retrouverait ainsi une version remaniée, mais sans réelle innovation de la lampe de chevet Symfonisk. La principale nouveauté viendra donc d’un tout nouveau modèle inédit baptisé Titan, et qui prendra la forme d’une “œuvre d’art murale avec haut-parleur intégré”. Ce type d’appareils hybrides existe déjà sur le marché, notamment chez Soundwall par exemple. Il y a cependant fort à parier que le modèle proposé par IKEA et Sonos sera commercialisé à un prix autrement plus accessible, à l’image des autres produits de la gamme qui ne dépassent pas les 155€.

IKEA veut s’imposer sur la maison connectée

Quoi de plus logique pour le géant de l’ameublement suédois de se tourner vers la domotique et les objets connectés liés à la maison ? Depuis déjà plusieurs années, IKEA n’a pas caché son ambition de proposer des produits IoT accessibles, aussi bien dans leur utilisation que dans leurs prix. Après une incursion réussie dans le domaine de l’éclairage connecté IKEA Home Smart, l’entreprise propose aussi plusieurs solutions destinées à nous faciliter le quotidien, sans avoir à changer nos habitudes. C’est notamment le cas des prises et des boutons connectés de la gamme Tradfri.