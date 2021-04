Mythic Quest : un épisode bonus avant la saison 2 sur Apple TV+

Alors que la saison 2 de Mythic Quest se prépare, Apple TV+ va nous offrir une nouvelle incursion dans l’univers de la série. La plateforme diffusera un épisode bonus, le 16 avril prochain

C’était l’une des premières comédies disponibles sur Apple TV+. Mythic Quest promettait d’explorer l’univers du travail, un peu à la manière de The Office, dans un studio chargé du développement d’un jeu vidéo. Alors que la série prépare son grand retour, en mai prochain sur la plateforme, Apple TV+ s’apprête à diffuser un épisode spécial. Baptisé Everlight, il reprendra l’intrigue déjà explorée dans “Quarantine”, un autre chapitre bonus diffusé en mai 2020 sur la plateforme. Dans Everlight, les équipes de Mythic Quest reviennent au bureau quelques mois après la pandémie, pour leur événement annuel. Dans un communiqué, le créateur de la série Rob McElhenney explique “Everlight est un épisode spécial qui aborde les difficultés pratiques et émotionnelles du retour à la normale”. Il précise : “c’est plein d’espoir, de joie et d’optimisme pour un avenir radieux. Avant la deuxième saison, nous avons estimé que c’était le moyen idéal pour inviter le public à revenir dans le monde de Mythic Quest”.



Une saison 2 dans la lignée de la première

Un an après la première saison, les héros de Mythic Quest font devoir faire face à de nouveaux défis. Alors que le confinement vient de prendre fin, tous les employés sont de retour au bureau. Essayant de tirer parti du succès de Raven’s Banquet, Ian se prépare au lancement d’une nouvelle extension épique. Mais il doit composer avec Poppy, récemment promue au rang de co-directrice artistique. La réunion des deux personnages devrait faire des étincelles. Au casting, on retrouvera Rob McElhenney dans le rôle de Ian Grimm, Danny Pudi dans celui de Brad et Charlotte Nicdao dans celui de Poppy. La saison 2 sera diffusée en mai prochain. Quant à l’épisode spécial, rendez-vous le 16 avril prochain sur Apple TV+.