Bon plan : Intego, le meilleur antivirus pour Mac, est à prix cassé

Le pack Mac Premium Bundle X9 (antivirus, anti-malware, nettoyeur de Mac) a le droit à une excellente remise chez Intego, c’est le moment idéal pour protéger son Mac. L’antivirus de base est aussi en forte promotion.

De nombreux utilisateurs pensent que les ordinateurs Mac ne sont pas sujets aux virus et aux cyberattaques, mais ce n’est pas le cas. Ces appareils ont aussi le droit à leur lot de menaces – que cela concerne la navigation sur le web ou les données. Il existe plusieurs solutions efficaces et reconnues pour protéger son Mac, l’une des plus connues étant celle d’Intego.

Depuis des années, Intego propose des antivirus exclusivement destinés aux Mac. Actuellement, il avance une offre choc sur le pack Mac Premium Bundle X9, un service complet pour éviter tous les risques sur votre MacBook. Grâce à la remise, le pack voit son prix chuter à 34,99 euros au lieu de 84,99 euros, ce qui représente environ 60% d’économie immédiate.

Ce pack comprend un antivirus, un firewall efficace ainsi qu’un outil pour nettoyer (et accélérer) son Mac. C’est une solution 3-en-1 qui vous permettra d’avoir un maximum de sécurité et un ordinateur ultra-rapide. L’offre spéciale de Pâques est vraiment généreuse, cela vous garantie de la sérénité sur toute l’année à venir.

Pour découvrir le pack de sécurité Intego, c’est ici :

Voir le bundle Premium X9

Intego ne limite pas ses offres à cet unique pack, il propose aussi un autre service baptisé Mac Internet Security X9. Celui-ci est moins onéreux que le premier, car il se concentre sur la présence d’un antivirus et anti-malware (sans la partie nettoyage de Mac). Actuellement, le prix de ce produit est de 19,99 euros par an – au lieu de 49,99 euros. Comme la première offre, cette promotion reste limitée dans le temps et il vaut mieux ne pas trop attendre.

Cela fait 25 ans que l’acteur Intego se fait une place sur le marché des antivirus. Spécialiste indiscutable de ce secteur, il a amélioré ses produits au fil des années. Vous êtes certain de bénéficier d’une protection de premier choix sur voter MacBook avec le pack Mac Premium Bundle X9. Ce type de promotions reste rare, il faut en profiter dès maintenant. C’est l’assurance de sécuriser son ordinateur à petit prix.

Voir l’antivirus Intego

Une solution complète pour les utilisateurs de macOS

Le pack Mac Premium Bundle X9 proposé par Intego offre une solution très globale de protection, c’est le meilleur plan du moment. Celle-ci s’articule autour de la présence d’un antivirus – mais ce n’est pas le seul service avancé par ce pack de sécurité. Avec ce dernier, vous êtes certain de naviguer sur le web en toute tranquillité tout en profitant d’un réseau sécurisé.

En plus de son antivirus VirusBarrier X9, ce pack Intego inclut un accès direct à un pare-feu (NetBarrier X9), un service de contrôle parental (ContentBarrier X9), un service de nettoyage (Washing Machine X9) ainsi qu’un outil de sauvegarde (Personal Backup 10.9). De quoi assurer une protection complète de votre MacBook. Intego a fait le choix de se focaliser sur les ordinateurs Apple, tous ses services sont adaptés aux besoins et risques spécifiques.

Tous ces services garantissent une protection complète de votre appareil. Le plus basique reste l’antivirus VirusBarrier X9, il garantit la détection de 100% des virus sur macOS et OS X. Sinon, le NetBarrier X9 fait office de pare-feu, il assure la protection de votre réseau quand vous êtes connecté à l’extérieur (ou non), par exemple en luttant contre les spy-wares et malwares.

On retrouve aussi Personal Backup 10.9, un outil qui assure la sauvegarde de la totalité de vos données à la manière de Time Machine. Vous êtes certain de ne rien perdre de vos photos, vidéos et autres data du même acabit.

L’outil Washing Machine X9 supprime les doublons et les fichiers inutiles pour permettre un beau gain de place (et de rapidité) en termes de stockage tandis que le contrôle parental régule l’utilisation de votre Mac par des enfants. La présence de tous ces services offre une protection globale contre la majorité des menaces extérieures. C’est une excellente opportunité de pouvoir profiter du pack Mac Premium Bundle X9 à un tel prix sur Intego.

Petit prix pour sécurité maxi sur votre MacBook

Le pack Mac Premium Bundle X9 n’est pas qu’un simple antivirus, il offre une solution beaucoup plus générale qui évite de nombreux risques, peu importe leur nature. Vous assurez la sécurité de votre navigation et de vos données, mais aussi de celle des enfants qui ont accès au MacBook concerné. Grâce à l’offre en cours, le prix du pack est à 34,99 euros au lieu de 69,99 euros, un prix mini pour une sécurité maxi dans le temps.

Depuis des années, Intego est un incontournable sur le marché des antivirus. Le pack Mac Premium Bundle X9 se décline en licence qui vous permet d’équiper plusieurs MacBook. La formule coûte actuellement 44,09 euros (au lieu de 89,99 euros) pour un an sur 3 ordinateurs et 54,99 euros (au lieu de 109,99 euros) sur 5 ordinateurs. En optant pour une licence sur 2 ans, vous pouvez faire quelques économies en plus.

Pour voir le pack Mac Premium Bundle X9 sur Intego, c’est par ici :

Voir le bundle Premium X9