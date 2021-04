Les robots de Boston Dynamics se sont entraînés avec l’armée française

L’école spéciale militaire de Saint-Cyr s’est entraînée aux côtés de plusieurs robots, dont Spot, le chien de Boston Dynamics.

Les conflits armés de demain verront-ils s’affronter les robots ? Après l’armée américaine, c’est au tour de l’armée française de s’entraîner aux côtés des machines autonomes de Boston Dynamics. Un exercice un peu particulier mené les 30 et 31 mars derniers par l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM) dans les Yvelines. Dans un tweet partagé par l’établissement, on a en effet pu découvrir les apprentis militaires dans plusieurs scénarios de combat, dans lesquels intervenaient différentes machines robotisées, et notamment Spot, le chien de Boston Dynamics. Objectif, explique le commandant Jean-Baptiste Cavalier : mesurer la valeur ajoutée des robots lors d’un affrontement. Ainsi, chaque exercice était mené deux fois par les étudiants, qui devaient dans un premier temps évoluer seuls, puis se faire aider des robots.

Quand robots et élèves officiers s’entraînent ensemble sur le camp militaire de Coëtquidan 🤖 🪖 Pendant deux jours, 80 élèves officiers de l’EMIA ont manœuvré avec des alliés inattendus : les robots Spot, Nerva, Barracuda, Optio 20 et Ultro ➡️ https://t.co/avGjTaNYkc pic.twitter.com/t8xVoofRtC — Ouest-France (@OuestFrance) April 3, 2021

Si Spot, le robot quadrupède de Boston Dynamics n’a pas pour vocation d’être militarisé, assuraient récemment ses créateurs, le chien américain a eu le mérite d’assurer les arrières des étudiants militaires pendant bon nombre de leurs exercices. Ce dernier, en plus de bénéficier d’un équilibre hors pair, était en effet capable d’ouvrir des portes. Un atout de taille pour les affrontements urbains, puisque le robot est également équipé de caméras GoPro fixées sur son dos pour l’occasion, ce qui lui permet d’envoyer des images aux troupes humaines restées en arrière.

Quelques points à revoir

Interrogés par Ouest France via le blog Lignes de défense, plusieurs élèves ayant participé aux exercices ont évoqué les avantages de l’assistance robotique lors d’un combat. Pour autant, les machines ne sont pas encore prêtes à remplacer les humains sur le terrain : en dépit de leur lenteur, certains souffrent aussi d’une autonomie limitée. C’est notamment le cas de Spot, qui a rendu l’âme en plein assaut terrestre.