Bon plan VPN : comment obtenir les 12 mois gratuits chez NordVPN ?

NordVPN, l’un des VPN les plus réputés, propose une offre très avantageuse permettant d’économiser 68% et de rallonger son abonnement sans frais supplémentaire.

En tant qu’internaute, il peut être frustrant de ne pas pouvoir accéder aux sites internet pour des raisons d’ordre géographique. Heureusement, un VPN (Virtual Private Network), parmi les nombreuses fonctionnalités dont il dispose, permet de changer de localisation virtuellement. Ainsi, vous n’êtes plus limité aux contenus de votre pays mais vous avez accès à ceux du monde entier.

En prime, les applications VPN protègent les données des utilisateurs et renforcent leur anonymat en ligne. Si vous n’avez pas encore de VPN, bonne nouvelle ! Il se trouve que l’excellent NordVPN vient de lancer une nouvelle promotion de 68% sur son abonnement de deux ans. Cela ne vous suffit pas ? NordVPN va plus loin en offrant en cadeau un bonus au hasard d’un ou 12 mois à tous ceux qui souscriront à cette formule.

Préservez votre anonymat avec NordVPN

Créé en 2012, NordVPN est aujourd’hui un des piliers sur le marché des VPN. Son application ultra complète permet de naviguer de façon beaucoup plus sécurisée. NordVPN peut également modifier votre emplacement géographique. En effet, grâce à son application, votre adresse IP source est masquée au profit d’une nouvelle anonyme appartenant au réseau NordVPN. Ce dernier dispose de 5400 serveurs dans 59 pays ce qui laisse un choix relativement large pour ses utilisateurs.

En plus d’offrir une navigation anonyme, ce VPN permet de contourner les éventuelles censures en place comme les géo-blocages qui empêchent d’accéder à certains sites web et applications. Concrètement, vous serez en mesure d’accéder à des services français même si vous vous trouvez à l’étranger en vous connectant à un serveur NordVPN localisé en France.

Si vous recherchez un VPN pour le streaming, sachez que NordVPN fonctionne avec les plateformes les plus populaires comme Netflix, Hulu ou encore Prime Video. Par ailleurs, les adeptes du téléchargement pourront compter sur des serveurs spécifiques P2P.

Aussi, NordVPN renforce votre sécurité en ligne en utilisant la norme de chiffrement AES-256. Cette technologie de pointe rend vos données personnelles et toutes vos activités en ligne illisibles auprès de votre fournisseur d’accès à Internet, des annonceurs publicitaires et des individus malveillants.

L’application NordVPN inclut de nombreuses autres fonctionnalités très utiles comme le CleanWeb ou encore le Kill Switch. Pour plus d’informations sur ce VPN, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur NordVPN.

Gagnez jusqu’à un an supplémentaire avec NordVPN

NordVPN ne se contente pas de baisser ses prix. À l’occasion de Pâques, il offre des abonnements en cadeau d’un mois ou d’un an à ses nouveaux utilisateurs. Pour profiter de cette promotion, il faudra d’abord souscrire à son abonnement deux ans à -68%. La facture s’élève à 71€ contre 219€ en temps normal. Cela correspond à 2,97€ par mois seulement.

Après la souscription, vous recevrez un mail vous annonçant la durée gagnée. Votre abonnement se prolongera gratuitement d’un mois ou, si la chance est de votre côté, d’une année complète. Dans tous les cas, il n’y a rien à perdre.

Point important, l’offre comprend 6 connexions simultanées. Un compte actif chez NordVPN vous permettra ainsi de conserver votre confidentialité sur tous vos appareils pendant toute la durée d’utilisation. L’application est téléchargeable sur de nombreux supports comme Windows, Linux ou encore macOS pour les ordinateurs mais aussi sur iOS et Android pour les téléphones, tablettes et Smart TV.

Si vous trouvez cette offre alléchante mais que vous avez encore quelques doutes, le plus simple reste de l’essayer. Vous avez un droit de remboursement de 30 jours sans condition. Une période d’essai idéale, sans risque pour vous familiariser avec cette application et décider si vous l’adoptez ou non. En cas de réclamation, son support client est disponible 24 heures/24 et 7 jours/7.

