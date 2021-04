Epic Games Store : 5 nouveaux jeux gratuits pour le 15 avril

Epic Games va encore une fois mettre le paquet pour les jeux gratuits de la semaine puisque 5 productions seront disponibles à partir du 15 avril, dont la collection Deponia.

Comme tous les jeudis, Epic Games propose aux joueurs PC un ou plusieurs jeux gratuits disponibles via l’Epic Games Store. Ce 15 avril, ce sont cinq jeux que va offrir Epic Games à tous les utilisateurs de la plateforme. Tout d’abord, on retrouve la collection Deponia : The Complete Journey qui compte à elle seule trois jeux distincts, à savoir Deponia, Chaos on Deponia et Goodbye Deponia. Cette production signée Daedelic Entertainment vous transporte dans l’univers imaginaire de la planète Deponia. L’histoire suit principalement les personnages de Rufus, un jeune homme qui rêve de quitter la planète Deponia à tout prix, et Goal, une jeune femme originaire de la planète Elysium, beaucoup plus prestigieuse et but ultime de Rufus. On vous met la bande-annonce du premier opus juste ici, afin que vous puissiez découvrir l’univers de Deponia.

La deuxième production disponible gratuitement dès le 15 avril est le jeu Les Pilliers de la Terre. Du même studio que Deponia, Daedelic Entertainment, Les Pilliers de la Terre est un jeu inspiré du roman à succès de Ken Follett. L’histoire se déroule en Angleterre au XIIème siècle et suit la construction d’une cathédrale dans un petit village. C’est un jeu narratif riche en histoires anecdotiques apportées par les habitants du village.

Enfin, le denier jeu s’intitule The First Tree, qui est un jeu narratif et onirique créé par David Wehle. Vous pourrez suivre les aventures d’un renard dans un monde coloré, où la nature est très présente et avec une ambiance très reposante. Sinon, depuis le 8 avril, vous pouvez profiter de la saison deux de 3 out of 10, un jeu qui se situe entre la sitcom et le jeu vidéo.