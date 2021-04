Bon plan : CyberGhost VPN lance une offre à 2€ par mois

Si vous recherchez un VPN performant et sécurisé sans avoir à dépenser une fortune, l’offre de CyberGhost est faite pour vous. À seulement 2€ par mois, le rapport qualité-prix est imbattable.

Les VPN sont de plus en plus utilisés à travers le monde. Ils permettent non seulement une navigation plus souple en supprimant les restrictions géographiques sur Internet, mais ils offrent également une protection efficace en masquant votre adresse IP et en chiffrant vos données personnelles.

CyberGhost, l’un des principaux acteurs du marché, a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière avec sa nouvelle promotion. Son abonnement 3 ans affiche une réduction de 83% ce qui le classe parmi les VPN les moins chers. Un mois ne coûte plus que 2€ contre 11,99€ en temps normal. En plus de ces belles économies, CyberGhost ajoute également 3 mois gratuits portant votre abonnement à non pas 36 mais 39 mois.

Un VPN fiable et complet

Comme mentionné dans notre avis sur CyberGhost VPN, ce fournisseur de grande qualité a fait ses preuves. Cette application permet de préserver votre anonymat à chaque connexion internet. En effet, CyberGhost va remplacer votre adresse IP initiale (celle attribuée par votre fournisseur d’accès à Internet) par l’une de leurs serveurs. Le prestataire compte plus de 6800 serveurs dans 90 pays à travers le monde offrant la possibilité de contourner une grande majorité des censures mises en place sur le web.

Les avantages de CyberGhost VPN ne s’arrêtent pas là. Une telle application permet de chiffrer vos données pour protéger votre vie privée et faire en sorte que vous ne laissiez pas ou peu de traces en ligne. CyberGhost utilise pour cela le chiffrement AES 256 qui est l’algorithme le plus utilisé actuellement et considéré comme le plus sûr. Ainsi, les risques de surveillance en ligne sont nettement réduits puisque personne ne sera en mesure de savoir ce que vous faites sur internet (sites visités, fichiers téléchargés, etc).

Disposant de son propre centre de données, vous ne risquez pas de perturbations tant sur la bande passante que sur le trafic qui sont tous les deux illimités chez CyberGhost. Vous pouvez par exemple accéder à de nombreux services de vidéos à la demande d’autres pays grâce aux serveurs optimisés pour le streaming de CyberGhost ou encore aux programmes d’une chaîne TV non disponible dans votre pays. CyberGhost met aussi des serveurs dédiés pour le P2P hautement sécurisés à disposition.

Promotion de 83% pour l’offre de 3 ans d’abonnement chez CyberGhost

La promotion lancée par CyberGhost dernièrement n’est pas à prendre à la légère. Grâce à une réduction immédiate de -83%, l’abonnement d’une durée de 3 ans vous sera facturé 78€ au lieu de 467€ en temps normal. Autant dire que les économies sont bien réelles ! Ce n’est pas tout, 3 mois gratuits sont ajoutés portant l’abonnement à 39 mois pour 78€.

CyberGhost ne se contente pas de brader ses prix. Il offre également 7 connexions simultanées par compte actif. En souscrivant à cette offre, vous pourrez protéger votre ordinateur (Windows, Linux, macOS) mais également de nombreux autres supports tels que iOS et Android. Le support disponible de jour comme de nuit est à votre entière disposition pour toutes questions concernant l’installation du VPN, l’utilisation du service ou encore l’offre en elle-même.

Notez que l’offre est accompagnée d’une garantie de 45 jours pour vous faire rembourser intégralement sans condition si besoin. Cette garantie est un excellent moyen de tester le VPN de CyberGhost sans prendre de risques et déterminer s’il est fait pour vous.

