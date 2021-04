Hasbro lance un Optimus Prime auto-transformable !

Depuis le temps, tout le monde sait comment transformer Optimus Prime en semi-remorque et en robot. Mais pour faciliter un peu plus la tâche des fans, Hasbro a tout simplement mis au point un Optimus Prime qui se transforme sans l’aide de personne !

L’Auto-Converting Optimus Prime contient 27 servo-moteurs et 60 puces qui lui permettent de se changer en robot ou en camion à volonté. Et sans l’aide de l’utilisateur : le robot fait tout, tout seul ! Un tour de force technologique qui ne s’arrête pas là, puisque cette version entièrement motorisée d’Optimus Prime est aussi capable de prendre toutes sortes de positions, et mieux : il peut rouler !

5.000 pièces dans ce robot

Hasbro et Robosen, qui a développé cette édition limitée, ont pensé à connecter le robot à une application iOS ou Android. L’utilisateur pourra ainsi contrôler les transformations d’Optimus Prime directement depuis son smartphone, lui demander de prendre la pose, le contrôler à distance, et aussi lui faire dire toutes sortes de phrases puisque évidemment, il parle.

25 commandes vocales sont aussi intégrées pour piloter le robot à la voix (avec des mots comme « Attack ! » ou « Convert »). Optimus Prime mesure environ 50 centimètres de haut, il comprend 5.000 pièces ainsi que des accessoires indispensables comme une Battle Axe et un Blaster. Le tout est fourni dans un emballage de luxe, pour un prix qui ne l’est pas moins : 699,99 $.

À ce prix, on peut espérer que cet Optimus Prime combatte réellement les Decepticons… Le jouet est proposé en précommande dès maintenant avec des livraisons programmées à partir du 2 août. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde.