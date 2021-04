Une moto à hydrogène chez Segway-Ninebot

Automobile Par Olivier le 11 avril 2021 à 09h00

L’hydrogène pourrait rapidement gagner ses lettres de noblesse parmi les constructeurs de véhicules en tout genre. On travaille sur sujet dans les secteurs du transport aérien et ferroviaire, et aussi bien sûr dans l’automobile. Et pourquoi pas les motos ?