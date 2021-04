Forfait mobile : 3 offres choc à ne surtout pas rater ce lundi 🔥

Vous avez encore quelques heures pour changer de forfait mobile et faire des Ă©conomies gigantesques.

Le marchĂ© du forfait mobile est en Ă©volution et plusieurs acteurs de premier choix s’illustrent avec des remises gĂ©nĂ©reuses sur leurs abonnements. Cette pĂ©riode d’avril reprĂ©sente une excellente occasion de choisir une nouvelle offre chez RED by SFR, Prixtel ou B&You. Ci-dessous, les pĂ©pites Ă saisir en ce lundi.

Tous ces opĂ©rateurs s’illustrent avec ces deals gĂ©nĂ©reux sur leur forfait mobile. Par contre, ils prennent fin d’ici quelques jours (voire dès ce soir pour certains). Il faut donc se dĂ©pĂŞcher d’en profiter car une telle occasion ne se prĂ©sente pas chaque jour.

RED by SFR, un forfait mobile efficace

Impossible d’Ă©voquer le marchĂ© du forfait mobile sans mentionner l’un des leaders : RED by SFR. Il aura fallu quelques annĂ©es Ă cet opĂ©rateur pour s’immiscer dans le secteur et contribuer Ă rendre ce dernier plus transparent pour les clients. C’est chose faite, il domine le mieux avec une offre moderne et (très) avantageuse. Les offres finissent Ă la date du 12 avril (lundi Ă minuit), n’attendez pas trop longtemps.

RED by SFR met en avant un premier forfait mobile. C’est le plus Ă©quilibrĂ© de toute la gamme, il avance un excellent rapport qualitĂ©-prix qui ne cesse de sĂ©duire des clients – mĂŞme sans remise. Ce week-end, son tarif chute Ă 15 euros au lieu de 20 euros pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 100 Go (dont 12 Go utilisables depuis l’UE et les DOM).

Ce n’est pas le seul forfait mobile de RED by SFR. Les deux offres sont assez similaires, en ce qu’ils proposent Ă©galement les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. C’est le volume de data (et le prix) qui change sur la pĂ©riode, ils peuvent aussi se prĂ©senter comme de bonnes alternatives Ă la première formule.

Les appels, SMS et MMS en illimité avec 60 Go de data à 13 euros par mois (au lieu de 15 euros)

Les appels, SMS et MMS en illimité avec 130 Go de data à 19 euros par mois (au lieu de 25 euros)

Il existe une version 5G du forfait mobile avec 130 Go, elle coĂ»te actuellement 24 euros par mois. Le rĂ©seau 5G est en cours de dĂ©ploiement en France, le choix de cette offre peut s’avĂ©rer utile selon votre zone gĂ©ographique. A Paris, le rĂ©seau est disponible depuis le 19 mars.

RED by SFR dispose d’un dernier forfait mobile. C’est le moins cher de la gamme et le moins comblĂ© en termes de data. C’est simple, il est parfait pour ceux qui utilisent leur smartphone comme un appareil sans fil. Il revient actuellement Ă 5 euros par mois (au lieu de 10 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 1 Go de data. De quoi passer des appels et envoyer des messages en toute tranquillitĂ©.

Le forfait mobile de RED by SFR et ses dĂ©clinaisons (1, 60, 100 et 130 Go) sont sans engagement. Vous n’avez pas Ă vous justifier lors de votre dĂ©part de chez l’opĂ©rateur ni Ă attendre un certain dĂ©lai suite au choix de votre nouvel abonnement.

Prixtel personnalise son forfait

Le forfait mobile de Prixtel s’accompagne de quelques diffĂ©rences majeures par rapport au reste du marchĂ©. Le tarif de la formule est Ă©volutif, il peut varier un peu chaque mois selon la consommation du client. C’est la data utilisĂ©e sur la pĂ©riode qui dĂ©finit le prix de la facture, ce qui veut dire que vous ne payez que ce que vous utilisez. Les promotions s’Ă©tendent sur quelques jours, soyez rapide.

Prixtel propose un premier forfait mobile, c’est le plus abordable de la gamme, car il contient (relativement) peu de data. Tous les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s et n’influencent pas le tarif chaque mois. Un système de paliers met en lien le volume de data et le prix de la facture sur la pĂ©riode :

0 Ă 5 Go = 4,99 euros par mois

5 Ă 10 Go = 7,99 euros par mois

10 Ă 15 Go = 9,99 euros par mois

Ce forfait mobile est très transparent. Imaginons que vous prenez cette formule et que vous consommez 7 Go durant le premier mois : le prix de la facture sur la pĂ©riode sera de 7,99 euros. Si vous utilisez 4 Go le mois suivant, il descendra Ă 4,99 euros. C’est ainsi de suite tous les mois, vous avez la possibilitĂ© de payer moins cher si vous consommez moins, c’est rare d’avoir cette possibilitĂ© avec un forfait.

Sinon, Prixtel propose d’autres offres en plus de ce forfait mobile. Elles comprennent plus de data et comprennent Ă©galement les appels, SMS et MMS en illimitĂ©s. Comme le premier abonnement de l’opĂ©rateur, elles sont sans engagement, vous partez quand vous le souhaitez sans justification. Ces deux autres formules fonctionnent aussi selon ce système de paliers :

Formule “Le grand” :

0 Ă 40 Go = 7,99 euros par mois

40 Ă 60 Go = 10,99 euros par mois

60 Ă 80 Go = 12,99 euros par mois

Formule “Le géant” :

0 Ă 100 Go = 14,99 euros par mois

100 Ă 150 Go = 19,99 euros par mois

150 Ă 200 Go = 24,99 euros par mois

Prixtel est le seul opĂ©rateur français Ă atteindre la neutralitĂ© carbone. D’autre part, les prix de ces formules sont garantis durant la première annĂ©e, le dĂ©tail des tarifs est affichĂ© directement sur le site web de l’opĂ©rateur.

B&You, l’alternative Ă RED by SFR

La rĂ©putation de B&You sur le marchĂ© du forfait mobile n’est plus Ă faire. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com s’illustre depuis des annĂ©es avec d’excellentes offres, il rivalise avec RED by SFR : les deux acteurs s’Ă©charpent souvent pour savoir qui propose les meilleures formules sans engagement.

B&You avance un premier formule avec un volume de data et un prix très convenable. Grâce au deal de l’opĂ©rateur, il est Ă 14,99 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 100 Go (dont 12 Go depuis l’UE ou les DOM). C’est le compromis idĂ©al de la gamme.

Sinon, B&You propose deux autres forfaits mobiles, dont le nombre de Go d’Internet fait varier le prix. En fonction de vos attentes, ils peuvent Ă©galement s’avĂ©rer intĂ©ressants, surtout Ă ce prix. Cette deuxième offre a l’intĂ©rĂŞt de proposer un volume de data très Ă©levĂ©.

Les appels, SMS et MMS en illimité et 60 Go de data pour 12,99 euros par mois

Les appels, SMS et MMS en illimité et 160 Go de data pour 19,99 euros par mois

Le dernier forfait mobile de B&You est le moins cher. Il contient une quantitĂ© minimum de data pour autant d’appels et de messages que vous souhaitez. Il revient actuellement Ă 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 1 Go (depuis la France, l’UE ou les DOM).

