Bien décidée à prouver que son nouveau SUV électrique peut s’imposer comme une référence en matière d’autonomie, la marque allemande s’est lancé le défi de parcourir les États-Unis en reliant New York à la Californie.

18 jours et plus de 10 700 kilomètres à travers les États-Unis. C’est le défi de taille que Volkswagen a lancé à son nouveau SUV électrique le ID.4. L’occasion pour la marque de briser les idées reçues sur l’autonomie des voitures électriques, tout en démontrant la fiabilité de son crossover familial. Débuté il y a quelques semaines à New York, ce road-trip s’est finalement terminé le 30 mars dernier à Sacramento, en Californie. Une opération de communication réussie pour le constructeur, qui expliquait dans un communiqué : “Nous avons prouvé exactement ce que nous voulions avec ce road-trip : Montrer qu’avec un peu de planification en amont, il est facile de couvrir de longues distances avec un véhicule électrique”.

Un réseau de recharge efficace

Selon Dustin Krause, le directeur de la division eMobility chez Volkswagen, cette expérience à grande échelle tend à prouver que les véhicules électriques sont désormais prêts à devenir une solution viable pour le marché américain. Une bonne nouvelle, à l’heure ou le président Joe Biden veut faire de l’électrification l’une des priorités de son mandat. Avec une autonomie de 250 miles (environ 400 km) pour un seul plein, l’ID.4 a ainsi pu profiter pendant son voyage de l’un des réseaux de points de charge ouverts les plus rapides du pays assurés par l’exploitant Electrify America.

En France, le plan 100 000 bornes se poursuit, et devrait permettre d’ici la fin de l’année, de profiter de nouvelles stations de recharge ultra-rapide un peu partout sur le territoire. En plus d’être présentes à intervals réguliers sur les axes autoroutiers via le réseau IONITY, elles seront prochainement accessibles sur les parkings de certaines enseignes marchandes, ainsi que dans certaines stations services.