Amazon lance ses nouveaux écouteurs aux États-Unis

Les dispositifs ne sont pour le moment pas destinés à être commercialisés en France, tout comme la première génération sortie en 2019.

La nouvelle génération des Echo Buds est en chemin. Amazon vient de dévoiler les successeurs de ses écouteurs sans fil commercialisés depuis 2019 outre-atlantique. Ils sont plutôt alléchants ! Avec un tarif réduit, surtout comparé aux écouteurs d’Apple, Amazon annonce des performances améliorées par rapport à la précédente itération de la marque. Ainsi, les Echo Buds bénéficient d’une réduction de bruit active deux fois plus efficace et d’un mode de passage du son similaire à celui proposé sur les AirPods Pro. La qualité sonore a aussi été améliorée avec une plage dynamique étendue pour profiter d’aigus plus fidèles et de graves plus impactants grâce à des haut-parleurs dynamiques de 5,7 mm. Du côté de la qualité des appels, Amazon a aussi revu sa copie en intégrant trois microphones dans chacun des écouteurs.

Des écouteurs boostés par Alexa

Qui dit écouteurs Amazon, dit forcément compatibilité avec l’assistant Alexa. Grâce aux commandes vocales, l’utilisateur pourra passer un appel, demander à définir un rappel ou même lancer une musique. Si ces fonctionnalités étaient déjà disponibles sur les précédents écouteurs, Amazon va bientôt dévoiler une nouvelle fonctionnalité destinée à faciliter la gestion des notifications. Pour ne pas être interrompu toutes les cinq minutes, il sera possible grâce VIP Filter de sélectionner quelles notifications seront envoyées ou non. Par exemple, il sera possible de définir un avertissement sonore pour les mails, mais de refuser les notifications pour les conversations WhatsApp ou Messenger. L’intégration d’Alexa promet aussi de protéger la vie privée des utilisateurs grâce à l’application dédiée. “Construite avec plusieurs couches de protection et de contrôle de confidentialité, y compris la possibilité de couper les micros”, l’outil permet d’afficher les enregistrements vocaux, de les entendre et de les supprimer à tout moment.

Un format réduit de 21 %

Enfin, côté design, Amazon a misé sur un format plus réduit. Le boîtier a drastiquement été modifié, et ressemble désormais à s’y méprendre à celui imaginé par Apple. On retrouve une diode à l’avant pour connaître la charge du boîtier et des écouteurs. À l’intérieur, les produits conservent leur forme bouton avec quatre embouts pour s’adapter à toutes les oreilles. Les écouteurs sont eux aussi plus petits que l’ancienne génération (21 %) et promettent plus de confort.

Les Amazon Echo Buds (new gen) seront commercialisés à partir du 13 mai prochain aux États-Unis. Pour le moment, la date de commercialisation française (s’il y en a une) n’a pas été communiquée. Ils seront proposés en deux coloris (noir ou blanc) et en deux versions. La première – à 119 dollars – dispose d’un boîtier à recharge via USB-C, alors que la seconde – à 139 dollars – mise sur la recharge sans fil. Pour rappel, les premiers modèles ne sont pas disponibles en France.