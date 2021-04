DJI Air 2S, un capteur plus grand pour une meilleure qualité d’image

DJI continue à mettre à jour ses produits et officialise le DJI Air 2S qui embarque un capteur de 1 pouce pour une meilleure qualité d'image

Pandémie ou pas, confinement ou pas, DJI continue de mettre à jour ses drones et après son premier drone FPV, le constructeur chinois revient avec son nouveau drone embarquant un capteur de 1 pouce. Voici le nouveau DJI Air 2S.

« Chaque créateur se souvient de ce qu’il ressent lorsqu’il pilote un drone pour la première fois, ce sentiment d’émerveillement et de possibilités reviendra à eux lorsqu’ils découvriront la fusion incomparable des capacités de vol et de la qualité d’image attrayante du DJI Air 2S, déclare Ferdinand Wolf, Directeur créatif, DJI Europe. DJI Air 2S est un souhait devenu réalité pour chacun demandant plus d’un drone, avec de réelles améliorations du système, offrant un drone hautement polyvalent. Des créateurs de contenu, aux passionnés de drone et globe-trotteurs, nous sommes convaincus que le public sera enthousiasmé par ce drone. »

Avec une taille toujours aussi compacte comme l’est le Mavic Air 2, le Dji Air 2S est le premier drone de cette taille avec un capteur de 1 pouce capable d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 5,4K et des photos de 20 Mégapixels. Côté autonomie, le nouveau drone de DJI propose un temps de vol de 31 minutes et une portée max de 12km. Bien évidemment on retrouve des capteurs pour la détection d’obstacles dans quatre directions, permettant ainsi au pilote de se concentrer sur sa prise de vue. Le système APAS 4.0 permet à l’appareil de manoeuvrer en autonomie autour d’objets. O3, la troisième version d’OcuSync, offre une connexion stable aux utilisateurs.

Comme on l’a dit plus haut, le nouveau capteur permet d’enregistrer des images de 20 mégapixels, des vidéos 5,4K à 30 fps ou 4K à 60 fps et 150 Mb/s. Comme dans le monde de la photo, l’avantage d’un capteur de 1 pouce, c’est d’avoir des pixels plus larges (2,4 μm) et donc de pouvoir capturer plus d’informations et de détails pour de meilleures photos et vidéos. A défaut d’avoir un vrai zoom optique, le DJI Air 2S propose un zoom numérique prenant en charge les zooms 4x en 4K à 30 fps, 6x en 2,7K à 30 fps, 4x en 2,7K à 60 fps, 6x en 1080p à 60 fps et 8x en 1080p à 30 fps. Pour les formats, les utilisateurs peuvent choisir d’enregistrer en H264 ou H265, et peuvent également choisir parmi trois profils de couleur vidéo, Normal (8 bits), D-Log (10 bits) ou HLG (10 bits).

En plus des options de photos telles que photos à intervalle, AEB et panoramas, le mode SmartPhoto du DJI Air 2S enregistre des photos en 12 mégapixels utilisant de l’intelligence artificielle pour choisir automatiquement la meilleure des trois options entre le HDR, HyperLight (une sorte de Mode Nuit) et la Reconnaissance de scène. On retrouve bien évidemment une nacelle stabilisée sur trois axe et si on a bien port mémoire pour accueillir une carte mémoire, le DJI Air 2S possède 8Go de mémoire interne.

Avec ce nouveau drone, DJI en a profité pour améliorer son mode FocusTrack et on retrouve des modes programmés tels que Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 et Point of Interest 3.0. Dans les nouveautés, le DJI Air 2S propose une nouvelle fonction nommée MasterShots qui utilise une planification de trajectoire de vol automatique pour définir le chemin du drone tout en enregistrant une vidéo. A la fin du vol, un thème est appliqué pour une vidéo dynamique. Et enfin, on retrouve bien évidemment les QuickShots et le mode Hyperlapse.

Comptez 999 euros ou 1299 euros en Fly More Combo pour une disponibilité dès aujourd’hui.