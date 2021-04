Le prix du clavier gamer Razer Huntsman s’écroule littéralement

Aujourd'hui, le clavier gaming Razer Huntsman profite d'une super promotion chez plusieurs marchands. Une offre à saisir rapidement.

Le Razer Huntsman se distingue de la majorité des autres claviers gaming par l’utilisation de touches “opto-mécaniques”, dans lesquelles le contacteur en métal est remplacé par un faisceau lumineux. À la clef : plus de réactivité, mais aussi une sensation de frappe légèrement différente. En raison de la conception des touches. Avec ses commutateurs “clicky”, il conviendra aussi bien au jeu qu’à la frappe. Ce clavier de Razer est donc polyvalent, ce qui ne manquera pas d’intéresser ceux qui télétravaillent et jouent une fois la journée terminée. La Fnac, Darty et Amazon proposent aujourd’hui tous les trois le clavier de Razer à 99 euros au lieu de 159 euros au moment de son lancement. Une occasion à saisir si vous cherchez un nouveau clavier.

Retrouvez l’offre chez Amazon

Retrouvez l’offre à la Fnac

Retrouvez l’offre chez Darty

Que faut-il savoir d’autre sur le Razer Huntsman ?

Mis à part ces touches opto-mécaniques, le Razer Huntsman est un clavier gaming assez classique. Cette version proposée en promotion adopte un format “full size” avec son pavé numérique. Si la mode est plutôt au clavier “TKL”, voire “60%”, la présence de ces touches reste un avantage intéressant si vous travaillez régulièrement avec des chiffres. Il faudra en revanche prévoir une peu plus de place sur le bureau.

On retrouve de plus les fonctions essentielles à tout bon clavier gamer comme le N-key roll-over avec anti-ghosting, ou l’ultrapolling 1000 Hz. Razer oblige, le clavier est entièrement rétroéclairé avec le rétroéclairage “Chroma” où chaque touche est capable de s’illuminer dans environ 16 millions de nuances de couleur différente. Rappelons que Chroma est également capable de se synchroniser automatiquement avec certains jeux pour se mettre dans l’ambiance. Le clavier mettra par exemple les touches de sorts en surbrillance dans les MOBA ou changera de couleur en fonction du personnage que vous jouez dans Overwatch.

On regrettera en revanche l’absence de touches multimédias dédiées. Ces dernières sont réservées à la version “Elite”. Il faudra donc passer par une combinaison avec la touche “fn” pour ajuster le volume ou changer de piste lors de la lecture de musique. C’est finalement le seul bémol de ce clavier. Pour le reste, c’est probablement l’une des meilleures options pour acheter un clavier gaming grâce à cette promotion.

Si lors de son lancement à 159 euros, le Huntsman pouvait paraître assez cher avec cette réduction de plus 50% à la Fnac, chez Darty et Amazon , cela devient une très bonne affaire. Après tout, le prix est presque divisé par deux aujourd’hui. On recommandera d’ailleurs de ne pas trop tarder à vous décider si vous avez besoin de ce clavier. Compte tenu de la super promotion, il est possible que les stocks s’écoulent assez vite.

