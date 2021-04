Google Lens débarque sur la version web de Google Photos

Jusqu'ici réservée aux applications mobiles, la technologie Google Lens débarque désormais sur la version web de Google Photo.

Jusqu’ici réservée aux utilisateurs de l’application sur Android, Google Lens débarque sur PC. La technologie qui permet notamment de scanner des QR Code débarque sur la version web de Google Photo. Comme le note 9to5Google, elle s’accompagne de l’intégration d’une fonctionnalité qui s’avère très utile. Dans les prochaines semaines, tous les utilisateurs pourront par exemple extraire un texte d’une image pour l’intégrer à un document numérique. Concrètement, lorsqu’un texte apparaît sur un cliché, Google vous propose de le copier pour le coller dans un Google Doc ou directement dans le corps d’un message. Cela pourrait s’avérer très pratique lorsque sur votre ordinateur vous souhaitez par exemple recommander votre livre préféré à un ami et que vous avez photographié la quatrième de couverture. Plutôt que d’envoyer l’image en MMS, vous pourrez désormais copier le texte directement dans la conversation. Vous pourrez aussi prendre un texte manuscrit pour le transposer directement dans un fichier Word par exemple. Les autres fonctionnalités Lens ne semble en revanche pas être encore disponible, comme par exemple la traduction instantanée.

Un nouvel éditeur vidéo sur Google Photo

La liste des nouveautés des applications Google ne s’arrête pas là. Lors de sa dernière mise à jour, Photos s’est offert une refonte du côté de la vidéo. Sur les smartphones Pixel et certains terminaux Android, il est déjà possible de profiter d’un nouvel éditeur vidéo plus performant et pratique. Il est composé de 30 nouveaux outils pour couper, éditer, retoucher une vidéo. Il sera également possible d’appliquer des filtres, de revoir la colorimétrie, et même d’ajouter du contraste. Le but est bien évidemment pour Google de mettre en avant son service chez les utilisateurs, et de diversifier ses activités. Google Photos n’est décidément plus qu’une application de stockage cloud. Si vous ne pouvez pas encore en bénéficier, cela ne devrait pas tarder. Vous pouvez lancer l’installation de la nouvelle mise à jour de votre smartphone et surtout de l’application via l’App Store de Google.